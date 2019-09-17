Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı yaşam merkezi oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabiha Gökçen Havalimanı yaşam merkezi oluyor

Sabiha Gökçen Havalimanı yaşam merkezi oluyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, son 2 yılda terminal içinde açılan yeni ticari alanlar ile 7 gün 24 saat faaliyet gösteren bir yaşam merkezine dönüşüyor.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havaalanında vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
Sabiha Gökçen Havaalanında vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'da ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için 7 gün 24 saat hizmet veren bir yaşam merkezi oluyor. Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren ve kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği imkanı sunan ünlü restaurantlar, alışveriş noktaları, kafetaryalar, dünyava ünlü kahve zincirleri, toplantı ofisleri, kuaför ve kitap-gazete satış noktaları gibi çeşitli hizmet bölgeleri ile hem yolcuların hem de vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer, “Ticari İşler Direktörlüğü olarak havalimanımızı hem yolcularımız için hem de çevremizde yaşayan komşularımız tarafından 24 saat kullanabilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir yaşam alanı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle 8 bin metrekare olan yiyecek ve içecek alanlarını 2019 yılı ortalarında 9 bin 600 metrekare alana çıkardık. 52 olan ünite sayısını 77 rakamına getirdik. Yeni üniteler ile birlikte birçok ulusal markayı bünyemize katmış oluyoruz. Örnek vermek gerekirse son 1,5 yılda Happy Moons, Green Salads, Big Chefs, Dominos Pizza, Subway, Marmaris Büfe ve Emirgan Sütiş, Starbucks, Caribou, KFC gibi gerek ulusal gerekse uluslararası birçok marka Sabiha Gökçen Havalimanımızda faaliyet göstermeye başladılar” dedi.

“ULUSAL MARKALARIN YURT DIŞINA AÇILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSATIZ”

“Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yıldan yıla artan yolcu sayımız işe birlikte Avrupa’nın yolcu sayısı açısından en büyük 12’nci havalimanı olduk” diyerek sözlerine devam eden Ecer, “Bu nedenle gerek ulusal gerekse uluslararası markaların Sabiha Gökçen Havalimanı dikkatini çekmektedir. Özellikle ulusal markaların yurt dışına açılmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Türkiye’de ilk kez bir havalimanda mağaza açan birçok markaya sahibiz. Havalimanımızda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı üniteler ve farklı konseptler var” ifadelerini kullandı.

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“YOLCULARIMIZDAN ÇOK ÖNEMLİ GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Her ay düzenli yolcu beklentilerini ve memnuniyetini ölçen anketler yaptıklarını belirten Ecer, “Bu anketler sonucunda özellikle yolculardan çok önemli geri dönüşler almaktayız. Bu bizim önümüzdeki projeler için motivasyonumuzu artırmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yolcularımızı ulaştırma anlamında çeşitli opsiyonlar sunuyoruz. Bu kapsamda havalimanımızın geliş katının çıkışında yeni bir alana transfer firmalarına tahsis ettik. Yakın zaman içerisinde düzenlemeler bittiğinde yaklaşık 9 transfer firması havalimanımızdan yolcularımıza hizmet vermeye başlayacak. Gerek şehir içine gerekse çevre illere farklı bir ulaştırma opsiyonu sağlamış olacağız. İSG Mobil Uygulaması üzerinden yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerin indirimlerini ve kampanyalarını duyuruyoruz” diye konuştu.

Havalimanında faaliyet gösteren GoVip firmasının kurucularından Murat Zorlu ise,” Çok uzun zamandır seyahat işletmeciliği faaliyeti göstermekteyiz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı tercih etme sebebimiz, yeni havalimanının açılması ile birlikte burada ki potansiyel gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. B8unun üzerine operasyonumuzu burada kurmaya karar verdik” şeklinde açıklamada bulundu.

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