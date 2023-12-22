Bu yılın 10 ayında icra edilen 637 bin 204 seferde toplam 95 milyon 565 bin 514 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları, 2022'nin aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 21 artırdı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın 10 ayında icra edilen 637 bin 204 geliş ve gidiş seferiyle toplam 95 milyon 565 bin 514 kişi seyahat etti. Bu havalimanlarından uçan yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre 16 milyon 547 bin 114 arttı.