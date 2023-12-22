Sabiha Gökçen Havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini "İkinci Pist" ile ikiye katlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Açılışını Erdoğan yapacak
Açılışını Erdoğan yapacak
Uraloğlu, açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, 25 Aralık Pazartesi 12.00’de yapılacağını duyurdu.
Uraloğlu, "Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." dedi.
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#İkinci pist
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