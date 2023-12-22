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Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 25 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:21 - 22/12/2023 vendredi
Güncelleme: 10:46 - 22/12/2023 vendredi
Yeni Şafak
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini "İkinci Pist" ile ikiye katlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışını Erdoğan yapacak

Uraloğlu, açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, 25 Aralık Pazartesi 12.00’de yapılacağını duyurdu.

Uraloğlu, "Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." dedi.
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#İkinci pist
il y a 1 heure
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