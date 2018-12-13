Ekonomi Sağlığa 3 yılda 400 milyon dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlığa 3 yılda 400 milyon dolar

Maslak’taki hastanesini 116 milyon dolarlık yeni yatırımla genişleten Acıbadem Sağlık Grubu, yabancı hastada hedef büyüttü. Yılda 30 bin yabancı hastayı ağırladıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Güney, “Sağlık için hastanelerimize gelen yabancılara kesilen fatura 100-150 milyon dolar arasında. Hedefimiz bunu daha da yukarıya taşımak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acıbadem, yeni yatırımlarla büyüyor
Acıbadem, yeni yatırımlarla büyüyor

Sağlık sektöründeki yatırımlarını sürdüren Acıbadem Sağlık Grubu, son olarak Maslak'ta 116 milyon dolarlık yeni bir yatırımı tamamladı. Böylelikle grubun son 3 yılda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığı yatırımların değeri 400 milyon dolara yaklaştı. Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdür yardımcısı Tahsin Güney, yurt içinde artan hasta talebine cevap vermek ve daha fazla yurt dışı hastayı çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Güney, “4 ülkede 21 hastane ve 16 tıp merkezi ile hizmet veriyoruz. 21 ülke, 31 şehir ve 32 noktada da Health Point temsilcilikleriyle uluslararası bir sağlık markası olarak hızla büyüyoruz. Yurtdısında bilinirliğimiz çok yüksek ve yılda ortalama 30 bin hasta geliyor bize. Türk doktorlarına da güven çok yüksek. Dünyanun her yerinden ülkemize hasta geliyor. Yabancı hastalardan elde ettiğimiz gelir de 100-150 milyon doları buluyor. Amacımız, Türkiye’nin sağlık turizmine katkımızı daha da artırmak” dedi. Amsterdam'da geçen yıl küçük bir hastane açtıklarını da hatırlatan Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz ise yoğun talep nedeniyle bu yıl orayı büyüttüklerini söyledi.

BİRÇOK İLKİ BARINDIRIYOR

İnşa edilen 65 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hastane binasıyla birlikte Acıbadem Maslak Hastanesi, toplamda 106 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermeye başladı. Toplam yatak kapasitesi de 364 kişiye ulaştı. Bu haliyle “İçinden cadde geçen” hastane olarak tanımlanan Acıbadem Maslak, birçok ilkle de dikkat çekiyor. Bunlardan biri de tıbbi bir cihaz. Bu cihazla kemoterapi gören hastaların vucuduna zarar verilmesi minimize ediliyor. Bir başka ilk robotların devreye girmesi. Hastane içi malzeme/ekipman ve yemek servisi hizmetini, hastanede “Robie” adı verilen robotlar yapıyor. Yeni hastanede Acıbadem Üniversitesi Senoloji Enstitüsü de bulunuyor.

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Ayrı girişi olan bu enstitüde tüm hizmetler tek bir merkezde verilecek. Çocuk Sağlığı Kliniği, meme kanserine yönelik yeni tedavi uygulamaları ve araştırmalar da burada yapılabilecek.”

Tahsin Güney - Rasim Topuz

ÇOCUKLAR AYRICALIKLI

Hastanenin Başhekimi Cengiz Bavbek, Acıbadem Maslak’ta, 16 genel ameliyathane olduğunu söyledi. Bavbek, “Yeni yatırımda 2 IVF ameliyathanesi ve 36 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Çocuklar da hastanemizde ayrıcalıklı. Çocuk hastaların ihtiyaçlarından yola çıkılarak onların dünyalarına seslenecek bir mimariyle tasarlanan ve bütüncül bir anlayışla oluşturulan Çocuk Kliniği’nde, çocuk hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı hizmet veriliyor. Klinikte kullanılan tüm mobilya ve kapı kolları, zemin kaplama, çarşaf ve yastık kılıfları anti bakteriyel. Yoğun bakımda anne ile bebeği de ayırmıyoruz. Check up kapsamında sunulan tüm hizmetler de tek alanda, aynı çatı altında sunuluyor” bilgisini verdi.

  • King suitte gecelik 5 bin lira
  • Hastane bünyesinde 196 standart, 19 deluxe, 11 luxury ve 5 king suit olmak üzere 231 hasta odası bulunuyor. King suitlerde geceleme ücreti ise 5 bin lira.
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