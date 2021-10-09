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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlıkçılara ödeme mesajı: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılması için gösterilen çabayı hatırlatarak, "Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan sağlıkçılara ödeme mesajı: Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca, Öz Sağlık-İş Sendikasının Afyonkarahisar'da düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Emek hareketine önemli katkılar sunmuş köklü bir konfederasyon olan Hak-İş'in vizyon ve kültürünü benimsemiş genç bir sendika olarak Öz Sağlık-İş'in, Bakanlık bünyesindeki sağlık işçilerinin büyük oranda güvenini kazandığını belirten Koca, bu başarısından dolayı Öz Sağlık İş Sendikasını kutladığını söyledi.

Ülkenin her noktasına dağılmış sağlık kurumlarında, işçisi ve memuru 1 milyonu aşan sağlık çalışanının halka en nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içinde olduğuna dikkati çeken Koca, "Bu sağlık ordumuzun gayretini ve fedakarlığını pandemi döneminde tüm halkımız bir kez daha gördü ve takdir etti. Gerçekten tüm dünyanın baş etmekte aciz kaldığı asrın en büyük tehdidi karşısında sağlık ordumuz üstün bir emek sarf etti. Salgının başından bugüne büyük bir çabayla gerektiğinde hane halkından mahrum olarak gerektiğinde izinleri iptal ederek gece gündüz kesintisiz bir şekilde yoğunluğun üstesinden geldiler ve sağlık kurumlarımızı ayakta tutmayı başardılar. Birçok gelişmiş ülkenin aksine iftihar edeceğimiz bir başarı gösterdiler" diye konuştu.

"Sağlıkta dönüşüm vizyonu"


Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, "Hayat normale döndüğünde de sağlık hizmetlerimizi ve emeğimizi geleceğe daha güçlü şekilde taşımak için birlikte yol alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldır istikrarla sürdürdükleri "sağlıkta dönüşüm vizyonu" sayesinde çok önemli mesafeler aldıklarını ve önlerinde çok hedefleri olduğunu vurgulayan Koca, "Ülkemizi ilaç ve tıbbi teknoloji dahil olmak üzere her aşamada kendi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilen ve ihraç eden bir noktaya taşıyacağız. Sadece modern sağlık tesisleri inşa etmekle yetinmeyeceğiz, vatandaşımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, her yönüyle sağlıklı bir toplum inşa edeceğiz. Bu hedefe her yaştan, her sınıftan ideal sahibi sağlık çalışanlarımızla birlikte omuz omuza çalışarak ilerleyeceğiz. Sistemimizin en büyük gücü sağlık çalışanlarımızdır" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızın yarın emeklilikte de refah düzeyine koruyabilmenin uğraşı içindeyiz"

Hedeflerinde daha ileriye gidebilmek için sağlık ordusunun daha donanımlı, daha motive ve güçlü düzeye taşınması gerektiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Bu hususta destek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığımıza da ayrıca müteşekkirim. Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz. Sadece bugün için değil çalışanlarımızın yarın emeklilikte de refah düzeyine koruyabilmenin uğraşı içindeyiz. Çalışma koşullarımızı hak ve sorumluluk temelinde en adil düzeye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Öz Sağlık İş Sendikasını bu yolda önemli bir paylaşımımız olarak gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum."

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