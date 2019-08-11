Ekonomi Sağlık turizmini zirveye taşıyabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık turizmini zirveye taşıyabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık turizmini Türkiye'de markalaştıracaklarını açıklaması sektörü heyecanlandırdı. DEİK Sağlık Komisyonu üyesi Servet Terziler, "Özellikle şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından biri olabiliriz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istediklerini ve bunun için gerekli sürecin başladığı yönündeki açıklamasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Türkiye'nin sağlık turizminde çok önemli bir ülke olduğunu ve özellikle de son 5 yıldır ciddi bir yukarı ivmenin olduğunu kaydeden Terziler, Bakanlığın markalaşma yönünde atacağı adımların büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ OLURUZ

Devletin stratejik bir planla devreye girmesiyle Türkiye'nin önünün daha da açılacağını ifade eden Terziler, bu konuda özellikle şehir hastanelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Terziler, "Şehir hastaneciliğinin ülkemizde iyi oturmasıyla birlikte, genel sağlık hizmeti de vererek sağlık turizminde dünyanın en önemli noktalarından birisi haline gelebiliriz" dedi.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Sağlık Bakanı Koca'nın da özel sektörde birtakım kalite programlarını uygulatıp bunların takibinin yapılacağını düşündüklerini ifade eden Terziler, şunları kaydetti: "Bu hepimiz için bir fırsattır. Dünyada şu anda sağlık turizminin yüzde 62’sini saç ekimi ve estetik cerrahi oluşturuyor. Türkiye'nin dünya sağlık pastasından saç ekim ve estetik konusunda aldığı pay 1 milyar doları geçti ve bu konuda ülke olarak çok iyiyiz. Ancak piyasada maalesef saç ekim konusunda son dönemde merdiven altı ve kayıt dışı işlemler artmaya başladı. Son derece kalitesiz işlemlerin yapıldığı bu noktalar ele alınıp tertemiz ve kaliteli bir yapı oluşturulursa, 1990 sonrası Laleli’de yaşadığımız gibi bir hüsrana uğramayız. Bu konuda özellikle yetkilileri ciddiyetle uyarıyorum."

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  • Nakillerde çok iyi konumdayız
  • Servet Terziler, Türkiye’nin saç ekimi ve estetik yanında dünyada çok zor bir şekilde yapılan böbrek, karaciğer ve kemik iliği nakilleri gibi genel hastanecilik hizmetlerimizde de çok iyi bir durumda olduğuna işaret etti. Sağlık turizminde hasta deneyimlerinin çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin fiyat/kalite dengesi ve üstün hizmeti sayesinde güçlü referanslar elde ettiğini anlatan Terziler, ancak olumsuz haberlerin de hızlı yayıldığına dikkat çekti. Terziler, “Dünya insanı herhangi bir sektöre veya ülkeye bir kere küstüğü zaman geri dönmesi çok zor oluyor. Müşteri nazlıdır. Bu konuda hızlı, ciddi ve kalıcı adımlar atılırsa Türkiye’nin 10 yıl içinde artan bir ivme ile sağlık turizminde en üst seviyelere ulaşacağına inanıyorum” dedi.

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