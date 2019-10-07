Ekonomi Şahenkten bir satış daha Marina Barcelonadaki hisselerini devrediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Şahenk'ten bir satış daha: Marina Barcelona'daki hisselerini devrediyor

Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk 2016'da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92'deki (MB 92) hisselerini devrediyor.

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Marina Barcelona
Marina Barcelona

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk Türkiye’de turrizm tesislerinin bazılarını satışa çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl bazı otellerini satma kararı alan Şahenk yurtdışında da sahibi olduğu bazı varlıkları için görüşmelerini sürdürüyor.

2016 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Şahenk 2016’da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92’deki (MB 92) hisselerini devrediyor. Şahen özel sermaye ve gayrimenkul yatırım fonu Squircle Capital ile hisse satışı için görüşmeleri tamamladı.

  • Şahenk, bir otelini daha satıyorSquircle Capital Marina Barcelona 92’nin yüzde 77.5’ini satın aldı. İspanyol Squircle Capital’in aldığı hisselerin yüzde 65’i Doğuş’tan geri kalan yüzde 12.5’lik pay ise azınlık hissedarlardan alındı.

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