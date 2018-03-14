EkonomiSahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbankın 300 hayvanı Tekirdağda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftlik Bank'ın faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
IHA
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
IHA
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
IHA
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor
IHA
Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’daki tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor

Kurucularının yaklaşık 77 bin kişiden 500 milyon liranın üzerinde para topladığı ve bu paralarla yurt dışına kaçtığı iddiaları ile gündeme gelen Çiftlik Bank’ın Tekirdağ’ın Saray ilçesinin Göçerler Mahallesi’nde yer alan entegre süt üretim tesislerinde çalışmalar aynen devam ediyor.

Mağdurların çiftliğe gelme ihtimaline karşı tedbir alan jandarma ekipleri çalışanlar dışında tesise giriş çıkışa izin vermiyor.

Yaklaşık 300 büyükbaş hayvanın bulunduğu Çiftlik Bank Tekirdağ Entegre Süt Tesisi’nde bulunan hayvanların yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirilen hayvanlar olduğu kaydedildi.

Bir süre önce yüzlerce davetlinin katılımıyla açılan tesis dolayısıyla mağdur olduklarını öne süren onlarca kişinin tesise gelerek büyükbaş hayvanları alacaklarına karşılık almak istediklerini belirten mahalle sakinleri ise, “Tesisin bizimle ya da köyümüzle alakası yok. Buradan yer almışlar ya da kiralamışlar tam olarak bilmiyoruz. Ama bir sürü mağdur olan kişi geliyor” dediler.

Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak
EKONOMİ
Çiftlik Bank tabelaları söküldü kayyum atanacak

Çiftlik Bank yöneticisi yakalandı
EKONOMİ
Çiftlik Bank yöneticisi yakalandı

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI