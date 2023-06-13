'Sahibinden.com' Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma yapacak

"Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, 'Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 5 Temmuz 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir"