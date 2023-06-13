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Ekonomi

'Sahibinden.com' Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurumu'nca 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen 'sahibinden.com' şirketinin temsilcileri, 12 Temmuz'da sözlü savunma yapacak.

12:17 . 13/06/2023 Tuesday
DHA
'Sahibinden.com' 12 Temmuz'da sözlü savunma yapacak.

'Sahibinden.com' 12 Temmuz'da sözlü savunma yapacak.

Rekabet Kurmlu, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti sunan şirket hakkındaki, veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiaları üzerine, 30 Haziran 2022'de soruşturma kararı verdi. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi.


Rekabet Kurumu, 12 Temmuz saat 10.30'da toplanacak. Toplantıda, soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulguları açıklayarak gerekçeleri verilmesi istenen cezayı bildirecek. Şirket temsilcileri de iddialara ilişkin sözlü savunma verecek.


Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada,
"Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, 'Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 5 Temmuz 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir"
denildi. 


#Rekabet Kurulu
#sahibinden.com
#savunma
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