'Sahibinden.com' Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma yapacak

'Sahibinden.com' 12 Temmuz'da sözlü savunma yapacak.
Rekabet Kurmlu, emlak ve vasıta satış, kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti sunan şirket hakkındaki, veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma' iddiaları üzerine, 30 Haziran 2022'de soruşturma kararı verdi. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi.
Rekabet Kurumu, 12 Temmuz saat 10.30'da toplanacak. Toplantıda, soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulguları açıklayarak gerekçeleri verilmesi istenen cezayı bildirecek. Şirket temsilcileri de iddialara ilişkin sözlü savunma verecek.