Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde boru hattının derin sulardaki kısmında çalışmaya başlandı

Günlük üretilecek 10 milyon metreküp gaz 2023'te şebekeye verilecek<br><br>Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda olduğu gibi kademeli olarak artacak.