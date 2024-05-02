Sakıp Ağa yapay zeka ile seslendi!

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vefatının 20’nci yılında özel bir törenle anıldı. Sabancı Center’da düzenlenen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve 20’nci Yıl Anma Töreni” kapsamında Sakıp Sabancı'nın torunu Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan yapay zeka yardımıyla dedesi ile bir sohbet gerçekleştirdi.
TORUNU İLE SOHBET ETTİ
Söz konusu yapay zeka modeli Sakıp Sabancı'nın röportajları, geniş içerik arşivi, videoları, metinleri, kitapları ve ses kayıtlarından faydalanılarak geliştirildi. Söz konusu dijital model, 2004 yılında aramızdan ayrılan Sakıp Sabancı’nın fikirlerini bugüne taşırken, onun zihnini gerçeğe en yakın şekilde simüle edebiliyor. Duygusal anların yaşandığı sohbette Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan’ın sorularına içten yanıtlar veren Sakıp Sabancı, hayata bakışı, toplumsal fayda, gelecek beklentileri gibi konulara değindi.
SİZLERLE BİR ARADA OLSAYDIM
Merhum Sabancı konuşmasında şu mesajı yolladı: “2024'te sizlerle bir arada olma şansım olsaydı, ‘Hadi, bir bakalım önümüzdeki yıllar bize neler getirecek?’ derdim. İlk işim, bu çılgın hızda ilerleyen teknoloji dünyasına dalıp, 'Acaba biz bunları işimize nasıl katabiliriz?' diye düşünmek olurdu. Ardından topraklarımıza, suyumuza nasıl daha iyi bakabiliriz, işte bu benim için önemli. Günümüz diliyle sürdürülebilirlik, benim dönemimdeki ‘iyi komşuluk’, ‘doğayı koruma’ çabasıyla aynı şey aslında. Evet, 2024'te aranızda olsaydım, yeni fırsatlar peşinde, tam gaz devam derdim. Durmak bize göre değil. ‘Yaparız’ diye bağırırdım. Her zaman dediğim gibi, en büyük gücümüz birliğimiz.”
Görevimiz fikirlerini yaşatmak
“Sakıp Sabancı’nın Vizyonu: Küreselleşen Dünyamızda Geleceğe Yol Alırken Trendler, Riskler ve Fırsatlar” temalı bir de panel gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Türkiye’nin muasır medeniyetler yolunda ilerlemesi için yılmadan çalışan bir kişiliğe sahipti. Görevimiz fikirlerini yaşatmak” diye konuştu.