|
Ekonomi

Sakıp Ağa yapay zeka ile seslendi!

İş insanı Sakıp Sabancı vefatının 20'nci yılında anıldı. Merhum Sabancı, arşivden faydalanılarak geliştirilen yapay zeka modeli aracılığıyla torunu Melisa Sabancı Tapan ile sohbet etti. Ülkesine "En büyük gücümüz birliğimiz" mesajı yolladı.

04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:42 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Melisa Sabancı Tapan.
Melisa Sabancı Tapan.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, vefatının 20’nci yılında özel bir törenle anıldı. Sabancı Center’da düzenlenen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve 20’nci Yıl Anma Töreni” kapsamında Sakıp Sabancı'nın torunu Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan yapay zeka yardımıyla dedesi ile bir sohbet gerçekleştirdi.

TORUNU İLE SOHBET ETTİ

Söz konusu yapay zeka modeli Sakıp Sabancı'nın röportajları, geniş içerik arşivi, videoları, metinleri, kitapları ve ses kayıtlarından faydalanılarak geliştirildi. Söz konusu dijital model, 2004 yılında aramızdan ayrılan Sakıp Sabancı’nın fikirlerini bugüne taşırken, onun zihnini gerçeğe en yakın şekilde simüle edebiliyor. Duygusal anların yaşandığı sohbette Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan’ın sorularına içten yanıtlar veren Sakıp Sabancı, hayata bakışı, toplumsal fayda, gelecek beklentileri gibi konulara değindi.

SİZLERLE BİR ARADA OLSAYDIM

Merhum Sabancı konuşmasında şu mesajı yolladı: “2024'te sizlerle bir arada olma şansım olsaydı, ‘Hadi, bir bakalım önümüzdeki yıllar bize neler getirecek?’ derdim. İlk işim, bu çılgın hızda ilerleyen teknoloji dünyasına dalıp, 'Acaba biz bunları işimize nasıl katabiliriz?' diye düşünmek olurdu. Ardından topraklarımıza, suyumuza nasıl daha iyi bakabiliriz, işte bu benim için önemli. Günümüz diliyle sürdürülebilirlik, benim dönemimdeki ‘iyi komşuluk’, ‘doğayı koruma’ çabasıyla aynı şey aslında. Evet, 2024'te aranızda olsaydım, yeni fırsatlar peşinde, tam gaz devam derdim. Durmak bize göre değil. ‘Yaparız’ diye bağırırdım. Her zaman dediğim gibi, en büyük gücümüz birliğimiz.”

Görevimiz fikirlerini yaşatmak

“Sakıp Sabancı’nın Vizyonu: Küreselleşen Dünyamızda Geleceğe Yol Alırken Trendler, Riskler ve Fırsatlar” temalı bir de panel gerçekleştirildi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Türkiye’nin muasır medeniyetler yolunda ilerlemesi için yılmadan çalışan bir kişiliğe sahipti. Görevimiz fikirlerini yaşatmak” diye konuştu.



#Sakıp Sabancı
#Yapay Zeka
#Teknoloji
38 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'den emekli olamayanlara yeni emeklilikl var mı, gelecek mi? 1800, 3600, 4500, 5400 prim günle emeklilik şartları neler?