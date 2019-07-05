'Sakla samanı, gelir zamanı' sözü gerçek oldu

İlçe esnaflarından Bahattin Yılmaz da mantarın ilçede önemli bir sektör olduğunu söyledi. Yılmaz, Şu anda kadınlarımız burada işleme işlemi yapıyor. Kesilenler kurutuluyor. İyileri lokma oluyor ve eksi 35 ve eksi 40 derecede donduruluyor. Paketleniyor ve yurt dışına gidiyor. Şu anda kadınlarımızın yaptıkları kalibre olarak ayrılıyor ve kuru halde gidiyor. Fransa ve İtalya’da marketler, oteller özellikle bu mantarı tercih ediyor. Köylümüz bunu sever, parasını da sever ve peşine düşer. Sinop’un, Erfelek’in ve Ayancık’ın köylerinin tümü ormandan ekmeğini yer. Yılda bir ayda 30-40 bin TL para alanlar var. Bu da ilçemizde önemli bir katma değer sağlıyor ifadelerini kullandı.