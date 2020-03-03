Ekonomi Salda Gölüne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı Ziyaretçi akını bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı: Ziyaretçi akını bekleniyor

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı: Ziyaretçi akını bekleniyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü yakınına yapılacak millet bahçesinin projesi onaylandı. Salda Gölü'ne önümüzdeki yıllarda ziyaretçi akını bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Salda Gölü Millet Bahçesi projesi tamamlandı.
Salda Gölü Millet Bahçesi projesi tamamlandı.

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Salda Gölü Millet Bahçesi'nin proje detaylarının tamamlandığını ve gerekli kurullarca onaylandığını bildirdi.

  • Bölgeye geçen yıl yaz sezonunda gelen ziyaretçi sayısının, yaklaşık 1 milyon 3 bin kişiye ulaştığına işaret edilen açıklamada, göl yakınına yapılacak millet bahçesinin sosyal donatılarında çevreci malzemeler kullanılacağı vurgulandı.

Proje ihalesinin 31 Temmuz 2019'da yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salda Gölü'ne önümüzdeki yıllarda ziyaretçi akını bekleniyor. Ziyaretçilerin bölgede kalma sürelerini uzatabilmek için sosyal donatı ve gölden uzak noktada yapılacak millet bahçesi ile seyirlik anlar çeşitlendirilmiş olacak. Gölü ve çevresini koruma amacı güdülerek yapılacak projeye son şekli verildi, gerekli kurul onayları gerçekleşti."

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Açıklamada, bahçenin yaklaşık bin metrekarelik halk plajı kıyısında tamamen ahşaptan kafe, büfe, otopark alanları, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme-soyunma kabinleri, satış üniteleri, cankurtaran yapıları, mescit ve tuvaletler oluşturulacağı bildirildi.

"Beyaz Adalar" denilen yerde ise toplam 1715 metrekare kapalı alanın ziyaretçilerin hizmetine sunulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Burada da tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, doğal görüntüyü bozulmayacak küçük birimler halkımızın hizmetine sunulacak. Rekreasyon alanı olarak önerilmiş alanlarda yapılacak her türlü yapı, takılıp sökülebilir nitelikte olacak. Göl kenarındaki çirkin ve kirli görüntüler tamamen ortadan kalkmış olacak."

Açıklamada, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Salda Gölü'nü ve millet bahçesi yapılacak alanı incelemek için Burdur'a geleceği ifade edildi.

Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü
FOTOĞRAF 8
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Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, mavi ve beyaz tonları ile özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı.
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6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğundaki gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da uğrak mekanı.
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Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı.
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Sığırkuyruğu bitkisinin 2 türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise 1. Derece Doğal Sit alanı.
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Bölge sadece günü birlik ziyaretçilerin değil, kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktası. Son zamanlarda popüler olması sebebiyle özellikle Rus turistler de bölgeye adeta akın ediyor.
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Salda Gölü’nün mükemmel olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ferdi Aydın, “Ben Karadenizliyim, özellikle görmek için buraya geldim. Türkiye’de ender göllerden birisi” dedi.
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Azerbaycan vatandaşı Seruz Rahimov Talış ise, “İlk Maldivler’e gitmeyi düşünüyordum. Kardeş memlekette böyle güzel bir yerin olduğunu duyunca geldik. Nefis bir yer. Günübirlik kamp atmayı düşünürken, 3 gündür gidemedik. Kendi ülkemin vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Tüm güzellikleri burada görmek mümkün” diye konuştu.
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Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metreye ulaşıyor. Salda bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü havadan görüntülendi. Doğası ile dikkat çeken golü, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.


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