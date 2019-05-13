Salebin kilosu 1000 TL

Salep üreticisi Fatih Birinci, Türkiye’deki mevcut salep üretiminin salep ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğunu, o yüzden çok uzun yıllar ekonomik getirisi çok yüksek olacak bir ürün olduğunu söyledi.

Birinci yaptığı açıklamada, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yalova’da ilk salep hasadına başladık. İlimizde bu yıl yeni yeni ekilmeye başladı. İlimizde hepsini yetiştirmemiz mümkün. Hasat konusunda da ilkbahar aylarında orkidelerimizin çiçek açmasıyla birlikte çiçeklerimizi topraktan sökerek köklerinde bulunan yumrularımızı kopartıyoruz ve çiçeklerimizi toprağa geri dikiyoruz önümüzdeki yıl tekrar çıkması için. Eğer yumrularımızı tohumluk olarak kullanacaksak kenarda bekleterek eylül, ekim aylarına kadar bekletiyoruz. Eylül, ekim ayı gibi toprağa geri dikiyoruz ve tohumluk olarak kullanabiliyoruz. Eğer salep tozu üretmek istersek yaklaşık 10-15 dakika kadar yumruları kaynatmamız gerekiyor. Kaynattıktan sonra ipe sererek ya da herhangi bir yere yayarak bunların 10-15 gün kurumasını bekliyoruz. Kurutulduktan sonra taş değirmenlerde ya da el değirmenlerde öğüterek toz kıvamına getiriyoruz ve son kullanıcıya kadar gidiyor. Özellikle belirtmek istediğim bir nokta var piyasadaki mevcut hazır saleplerin içerisinde yaklaşık olarak %0.01 ya da binde 1 ya da binde 2’lik bir salep oranı mevcut, kalanları ise nişastadan ibaret. Bu şartlarla Türkiye’deki mevcut salep üretimi salep ihtiyacını karşılamaktan çok çok uzaktadır. O yüzden çok uzun yıllar ekonomik getirisi çok yüksek olacak bir ürün diye düşünüyoruz” dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 15 Üretiminin zorluğu ve nadir bulunmasından dolayı dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilosu 30 ila 70 bin TL arasında satılıyor. Yerli safranın gramının 30 lira olduğunu belirten Sivaslı Aktar Orhun Özfidancı, “Safran ağırlıkla Türkiye’de, Afganistan ve İran’da yetişen bir bitkidir. Kokusu güzel olan ve pilav yemeklerine katılan bir bitkidir. Kozmetik ürünlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Sakinleştirici özelliği vardır. Hem de kanser tedavilerinde kullanılır. Yerli safran dünyanın en kaliteli safranı olmasına rağmen kilosu 30 bin TL. Tabi safranı kullanan kişiler ne için kullandığını bilen kişiler. Gelip de safran ne kadar dediği zaman 30 Bin liralık ürünü gösterdiğimiz de şaşırıyorlar. Ama pilav için yemeklerde kullanılan safranımız da var, kilosu 150 lira” dedi. FİYATINI BİLMEDEN ALMAYA KALKAN ÇOK OLUYOR Fiyatını bilmeden satın almaya kalkanların fiyatını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Özfidancı, “Ayıklanmamış olması ve yetiştiği toprağın veriminden dolayı fiyatı yüksek. Zayıflamaya faydası var, tok tutucu özelliği var, metabolizmayı toparlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Alıcısı ise bilen kişiler. Bilenin dışında birisi sorduğu zamanda şaşırıyorlar. Kulaktan dolma bilgi ile geliyorlar, safranı gösterdiğimiz de ve fiyatının 30 bin Lira olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Biz hem alırken hem de satarken zorlanıyoruz. Aldığımız zamanda ya 100 gram ya da 250 gram alıyoruz. Ama satarken de 1 gram halinde satmak zorundayız. Çünkü hem pahalı bir ürün hem de değerli bir ürün. Altınla başa baş gidecek bir ürün zamanla. Kullanımı ise çay usulü demlenir ve içilir” dedi. . . . . . . . Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretiliyor: Kilosu 30 bin TL Üretiminin zorluğu ve nadir bulunmasından dolayı dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilosu 30 ila 70 bin TL arasında satılıyor. Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye'de üretilirken yerli saf safranın kilosu 30 bin TL'den, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL'den. İthal safranın kilosu ise 70 bin TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altında yarışan bu değerli ürün altın gibi gram ile satılıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





FOTOĞRAF 9 Muğla’nın Ula ilçesine bağlı kırsal Yeşilçam Mahallesi’nde 2015 yılında önce fideleri toprağa diken, iki yıl sonra da ilk ürününü alan Aslı Aksoy, 2,5 dönüm ile başladığı kuşkonmaz üreticiliğini bugün kiraladığı 40 dönüm arazide sürdürüyor. Ünlü bir firmanın pazarlama müdürlüğü gibi kariyerli bir mesleği bırakıp, ayaklarına çizmeyi giyen, başına yazmasını takarak tarlaya inen Aslı Aksoy, toprakla uğraşmaktan son derece memnun. DÖNÜMDE 750 KİLO ÜRÜN: Türkiye’de henüz tanınmayan kuşkonmazın her geçen gün tanınırlığının artması nedeniyle üretimin de her geçen arttığını söyleyen ODTÜ’lü kuşkonmaz üreticisi Aslı Aksoy, dönüm başı 750 kilo ürün aldıklarını söylerken, toptan satışlarda kilosunu 25-30 liradan, perakende satışını ise 40 liradan sattıklarını belirtti. TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK KUŞKONMAZ ÜRETİM ALANI: 2015 yılında 20 dönümde ilk büyük kuşkonmaz ticari alanını kurduğunu belirten Aslı Aksoy, “2017 yılında ilk hasadımızı aldık. 2018-2019 üçüncü hasat yılındayız aynı arazi içerisinde. 2016 yılında bir 20 dönüm daha ilave ederek üretim alanlarımızı toplam 40 dönüm alana ulaştık. Şu anda büyüklük olarak Türkiye’nin ikinci büyük kuşkonmaz üretim alanında bulunuyoruz” dedi. ÜRETİMİN YÜZDE 10'U İHRACATA: Türkiye pazarının her geçen yıl büyüdüğünü, üretimin yüzde 10’unu ise Hollanda, Romanya ve Almanya‘ya ihracat yaptıklarını söyleyen Aslı Aksoy, “Ürettiğimiz kuşkonmaz Türkiye’de her geçen sene daha da artan bir kitle ile buluşmaya başladı. Kuşkonmaz sağlık üzerine çok daha fazla bilinir hale geldikçe müthiş lezzeti ile sofralarımızda daha çok yer almaya başladı. Her sene yüzde 30-40 büyüyen bir Türkiye pazarı söz konusu... Bunun dışında erkenci üretim avantajını yakalamış olduğumuz Muğla tarlasındaki üretim ile Eskişehir üretimleri ile birlikte hareket ederek ihracata da ürün göndermeye başladık. Almanya, Romanya, Hollanda’ya üretimimizin yaklaşık yüzde 5-10 oranındaki miktarını ihracata yönlendiriyoruz” diye konuştu. HEDEF ORGANİK TARIM: İyi tarım uygulamaları sertifikası aldığını da belirten Aksoy, “Sürdürülebilir tarım için, çevre ile dost, insana saygılı, hayvana saygılı, bir üretim için kayıt altı bir tarım sistemi kurmak için çok anlamlı bir uygulama. Biz bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürürken şahsi olarak inancım ilaç adını verdiğimiz aslında özünde zehir olan uygulamaları da yapmamak adına toprağımızın nesiller boyu beslenecek olan gelecek nesillere aktarabilmek için kimyasal gübreyi tamamen bırakarak organik tarıma başladık. Artık tarlamızda hiçbir şekilde kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yapmıyoruz. İyi tarımdan organik tarıma doğru çevreye, insana, doğa ile dost bir üretim modelini uyguluyoruz” dedi. Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini 'kuşkonmaz' ürünü için bırakarak, başına yazması, ayağına sarı çizmesini giyip tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 20 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden 2015 yılında mezun olan Aydın Garip, bir süre basın sektöründe çalıştı. Garip, çiftlik kurmaya karar verdi. Çiftlikte besleyeceği hayvan için araştırma yapan Garip, yılda iki kez doğum yapan ve her doğumda üçüz, dördüz, beşiz yavrular veren ‘Romanov’ koyunlarını yetiştirmeye karar verdi. Kestel'in Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük çiftliğine geçen yıl aldığı 4 Romanov koyunla bu işe başlayan Garip, çoklu doğumlarla kısa sürede 70 koyuna kadar ulaştı. Koyunların yetişkinleri ortalama 2 bin liradan alıcı buluyor. ‘KUZU MAKİNESİ’: Romanov koyunlarını fiziksel şartlara dayanıklı ve doğurganlıklarının diğer koyunlara göre daha fazla olması sebebiyle tercih ettiğini belirten Aydın Garip, “Yerli koyunlar tek, çift doğum yaparken bu hayvanlar 5 taneye kadar yavru verebilmekte. Benim koyunlarım da genellikle 3-4 arasında yavru verdikleri için hızlı bir şekilde üreme oldu ve güzel bir kazanç sağladı... Hayvanların doğurganlığının üçüz, dördüz, beşiz olması daha çok ilgimi çekti ve bu işin üzerine gitmek istedim. Daha sonrasında işimden ayrıldım ve bu işi devam ettiriyorum... Bu koyunların lakabı kuzu makinesi. Nedeni diğer koyunlara göre 2 katı, 3 katı kadar yavru vermesi ve senede 2 kez doğum yapması. Senede 2 kez doğurduğu için 50 başlık bir sürüden yılda 200'ün üzerinde kuzu alabiliyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde piyasada eritip halka sunabiliyorsunuz” dedi. ‘TALEPLERE YETİŞEMİYORUM’: İnsanların artık Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldiğini belirten Garip, “En çok talep damızlık üzerine kuzu olarak alıp, kendileri yetiştirip, kendi çabalarıyla ilk ve ikinci doğumlarını yaptırarak kendi çiftliklerini kurmak için çok gelen müşterimiz var. Anaç koyun isteyen müşterimiz de var. Şu anda taleplere yetişemiyorum” dedi. ‘ETİ KOKUSUZ VE LEZZETLİ’: Romanov cinsi koyunun etini, diğer koyunların etiyle kıyaslayan Garip, “Etinin kokusu diğer koyun ırklarına göre yok denecek kadar az. Lezzeti ise büyükbaş hayvan etinin lezzeti kadar var. Kendimiz de yedik, testini yaptık. Bu koyunu ülkemizde yaygınlaştırıp üretimine yön verirsek et fiyatlarını aşağı çekebiliriz” dedi. ‘ROMANOV CİNSİ DİYEREK BAŞKA CİNS SATIYORLAR’: Romanov koyunlarına fazla talep olması sebebiyle bazı insanların dolandırıcılığa başvurduğunu belirten Garip, “Haberlerde çok sık karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz. Romanov cinsi diyerek bu işe gönül veren insanları kandıranlar var. Bu koyunların yurt dışından gelişi durduruldu. İthal edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil” dedi. Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Gazeticiliği bıraktı çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor Bursa'da kendi işini yapabilmek için basın sektöründeki mesleğinden ayrılan Aydın Garip (27), beşiz doğum yapabilen 'Romanov' cinsi koyun yetiştirmeye başladı. Koyunların Ukrayna kökenli ve 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Garip, "Herkes Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldi. Taleplere yetişemiyorum" dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



