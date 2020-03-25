Ekonomi Salgına karşı kırmızı alarm Koronavirüs mücadelesi büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgına karşı kırmızı alarm: Koronavirüs mücadelesi büyüyor

Koronavirüs salgınına karşı KOBİ’ler de farklı bir çalışma takvimiyle karşı karşıya. Süreci sorunsuz atlatmak isteyen şirketler için hijyen önlemleri, iletişim kanallarının doğru kullanımı ve uzaktan erişim imkanlarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü KOBİ’ler de bu süreci en az hasarla atlatmak için çalışmalarını sıkılaştırdı. Çalışma mecburiyeti olan şirketler hijyen kurallarının yanısıra çalışanlarının konforu için de adımlar atıyor. İletişim de bu süreçte etken rol oynayan konuların başında geliyor. Dünya ekonomisinde büyük bir yıpranmaya sebep olan KOBİ’lerin süreci sağlıklı bir şekilde yürütmesi adına atması gereken adımla şu şekilde öne çıkıyor:

YOĞUN HİJYEN ÖNLEMLERİ ALINMALI

Halihazırda çalışmaya devam mecburiyeti olan işletmeler, çalışanların sağlığı ve güvenliğine yönelik, masalarına ve ortak kullanım alanlarına dezenfektan koyarak, patojen mikroorganizmaların öldürülmesini veya üremelerinin durdurulmasını sağlayabilirler. Ayrıca işletmeler çalışma ortamlarının sık sık doğal havalandırma ile havalandırılmasını sağlamalı, mümkünse en ufak rahatsızlığı olan personelin evden çalışmasına izin vermeli. Bu süreçte şirketlerin iş yapış şekillerinde de değişiklikler olması bekleniyor. Bu sebeple uzaktan bağlantı sistemleri de gözden geçirilmeli.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA DİKKAT

Bu gibi kriz durumlarında çalışanların yaşanan panik dolayısıyla toplumdan ve çevrelerindeki bireylerden virüs hakkında yanlış bilgiler alma ihtimali yüksektir. İşletmeler çalışanlarıyla virüsün nasıl yayıldığına ilişkin doğru bilgileri ve doğru bilinen yanlışları mutlaka paylaşmalı ve bu bilgileri belirli aralıklarla tekrar etmeli. Sosyal medya aracılığıyla oluşabilecek manipülasyonlardan kaçınılmalı.

TEMİZLİK SIKLIĞINI ARTIRIN

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde işyerini hijyenik hale getirmekle yükümlü. Bu yükümlülüğe ek olarak, yaşanan süreç dolayısıyla işyeri temizlik sıklığı arttırılmalı. Ayrıca çalışanların tokalaşmadan ve yakın temastan kaçınması, başkalarına bulaştırmamak için maske kullanımının gereklilik haline getirilmesi gibi tedbirlerin önemine ve uygulanmasına sürekli dikkat çekilmeli.

İLETİŞİMİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN

  • Bu gibi kriz durumlarında işverenlere düşen en büyük görevlerden biri süreç boyunca şeffaf olmak. İşletme yöneticileri çalışanlarla iletişimini koparmamalı, gelişmeleri yakından takip ederek, güncel gelişmeleri çalışanlarıyla paylaşmalı.

UZAKTAN ERİŞİM SAĞLANMALI

İşletmeler mümkün olduğu düzeyde çalışanlarına uzaktan erişim imkanı vererek çalışmalarını sağlamalı, evden çalışma senaryoları hazırlamalı ve mecbur kalmadıkça çalışanların yurt içi ve dışı seyahatlerini ertelemek yönünde kararlılığı sürdürmeli. Ayrıca yakın zamanda yurt dışından gelen çalışanlarına 14 gün izin kullandırarak kendilerini izole etmelerini sağlamalılar.

ULAŞIM İMKANLARI SUNULMALI

  • Toplu taşıma araçları virüsün daha hızlı yayıldığı alanların başında gelmekte. İşletmeler eğer mümkünse servis imkanı sunmalı, çalışanların kalabalık yerlere girmeyerek evlerinden alınmasını ve iş günü sonrasında tekrar evlerine asgari temas ile bırakılmalarını sağlamalı.

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