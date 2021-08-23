Ekonomi Salgında 19,5 milyar dolar gıda ihracatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgında 19,5 milyar dolar gıda ihracatı

Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde gıda ürünlerine adeta sipariş yağdı. Türkiye’nin gıda ihracatı son bir yılda 19,5 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 8,03 milyar dolarını hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar oluşturdu. En fazla ihracat, Irak, İran ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgında 19,5 milyar dolar gıda ihracatı
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Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği gıda ürünlerine talebi artırdı. Salgınla etkin mücadelenin sürdüğü son bir yılda Türkiye’nin gıda ihracatı 20 milyar dolara dayanarak, 19.5 milyar dolara ulaştı. Söz konusu ürünlerde en fazla ihracat hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda görüldü. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan belirlemelere göre, 2020’nin ocak-temmuz döneminde 4 milyar 60 milyon dolar olan ülke geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18 artışla 4 milyar 803 milyon dolara yükseldi.

EN FAZLA IRAK’A

Sektör, yılın 7 aylık döneminde Irak’a 777 milyon dolar, İran’a 156 milyon dolar ve Almanya’ya ise 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün 31 Temmuz 2020’den 1 Ağustos 2021’e kadar olan 12 aylık dönemdeki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük artışla 7 milyar 59 milyon dolardan 8 milyar 32 milyon dolara çıktı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, salgın sürecinde gıda ürünlerine talep artışı olduğunu, Türkiye’nin son 1 yıllık dönemde 19,5 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç ettiğini söyledi.

KÜRESEL TALEP ARTAR

Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 41’ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Mustafa Terci, sektörün yıllık ihracatının da rekor düzeye ulaştığını bildirdi. Mustafa Terci, “Dünya genelinde gıdaya olan talep artarak sürecek. Küresel iklim değişikliğinin yaralarını saracak adımları hızla atıp, üretimi artırmamız halinde sürdürülebilir bir ihracat yakalayacak konumdayız" dedi.

TMO: PLANLAMA YAPILDI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kurumun, piyasa istikrarını sağlamak için çalıştığı belirtildi. TMO açıklamasında, “İçinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere kuruluşumuzun her türlü imkan ve yetkisi mevcuttur. Stoklarımızın takviye edilerek piyasaya ürün arzımızın yeni hasada kadar kesintisiz devam etmesi için gerekli planlama yapılmış olup, ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarımızla ihtiyaç duyulması halinde her türlü tedbir alınacaktır. TMO tarafından iç ve dış piyasalar dikkatle ve güncel olarak takip ediliyor. Bu sebeple hububat piyasaları hakkında farklı amaç ve mülahazalarla çıkarılan spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

EKMEK GRUBU ÖNDE

Son 12 ayda sektör içinde en fazla ekmek, pasta ve kek grubu ihracatının yapıldığı bilgisini veren Mustafa Terci, bu süreçte 1 milyar 105 milyon dolar değerinde ekmek, pasta ve kek ihraç edildiğini aktardı. Terci, Türkiye’nin buğday unu ihracatından 1 milyar 8 milyon dolar döviz elde ettiğini belirterek makarna ihracatının da 775 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Terci, “2022 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” diye konuştu.

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