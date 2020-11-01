Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor Kilosu 50 bin TLyi buluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Samsun haber: Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor

Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor: Kilosu 50 bin TL'yi buluyor

İran’dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. Bir gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL’yi bulan &quot;safran&quot; çelik kasada saklanıyor.
Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL’yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.

Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL’yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.

Samsun’da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, "Türk safranı az yetişiyor, bu yüzden çok değerli. Türk safranından daha değerli safranlar dünyada var. Dünyada en çok safran yetiştirilen yer İran. İspanya ve Mısır’da da yetişiyor. Nadir yetişen bir bitki. Bu bitkinin içindeki özü alınıyor. Geniş bir alana ekimi yapılıyor ama çok az öz çıkıyor. Bundan dolayı çok değerli. Türkiye’deki safranın kilosu 45-50 bin TL’ye satılıyor. Gram olarak satıldığı için biraz daha pahalı oluyor. Türk safranını alıp satmak zor oluyor. Bu yüzden İran safranı 1. sınıftır. Onu alıp satıyoruz” dedi.

İHA

Kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor

Safranın kullanım alanları ile ilgili bilgi veren Çalık, “Tıp alanında kullanılıyor. Şifa amaçlı olarak da kullanılıyor ve gıda olarak da tüketiliyor. Pilav ve çayda kullanılabiliyor. Çok faydalı bir bitki. Ayrıca tekstil sektöründe kullanılıyor. Safranın en iyi özelliklerinden biri kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor. Dolayısıyla tekstilde boya amaçlı olarak kullanılıyor” diye konuştu.

İHA

"Safranı kasada muhafaza ediyoruz"

Kilosu 45-50 bin TL’yi bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirten Çalık, “Safran kilo olarak satılmaz, gram şeklinde satılır. Değerli olduğu için raflarda da tutulmaz. Biz safranı kasamızda muhafaza ediyoruz. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz, küçük naylon poşetler içerisine ve hassas terazi ile tartıyoruz” şeklinde konuştu.

En pahalı pilav


Safran özellikle pilav yapımında çok sık kullanılsa da farklı kullanım alanlarının da olduğunu söyleyen Çalık, “Safranın birkaç çeşit kullanıcısı var. Yazı yazmak için kullanan müşteriler var. Safran, gül suyu, misk ile karıştırarak şifa ayetleri yazan hocalar oluyor. Bir diğer müşteri ise kesesi müsait olan ve pilav için kullananlar var. Çay için ve zihin açıcı özelliği için kullananlar da oluyor. 1 gramı 45-50 TL olduğundan dolayı hali vakti yerinde olan kişiler kullanıyor. Biz alırken yarım kilo olarak alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Mesut Yılmaza veda

Mesut Yılmaz'a veda

​Eski Başbakan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Geçmiş olsun İzmirli

Geçmiş olsun İzmirli

​Özgür Özel enkazdan çıkarılanları ziyaret etti
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinden yürek burkan görüntü.
Can kaybı <br>51'e yükseldi

Can kaybı
51'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

Beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü.
26 bina acil <br>olarak yıkılacak

26 bina acil
olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son bilgileri paylaştı.
Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti böyle kaydedildi.
Kuşadası <br>açıklarında deprem

Kuşadası
açıklarında deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

​İzmir'de enkaza dönen 9 binada çalışmalar sürüyor.
Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

​Depremin simgesi İnci'yi hastanede ziyaret etti.
Ali'yi kaybettik

Ali'yi kaybettik

​Enkaz altında olduğu açıklanmıştı, acı haber geldi.
O anı unutmayacağız

O anı unutmayacağız

​Perinçek ailesini kurtaran UMKE ekibinden Boyacı o anları anlattı.
Tsunami şoku geçmedi

Tsunami şoku geçmedi

​Tsunami yaşanan Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde ciddi tahribat var.
Danimarka'da<br>rezil kampanya

Danimarka'da
rezil kampanya

​Peygamberimize yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi.
Ermenistan fosfor<br>bombası kullanacak

Ermenistan fosfor
bombası kullanacak

​Bölgeye büyük miktarda sevkiyat yaptılar.
Darmanin'e göre<br>Fransa özgürmüş

Darmanin'e göre
Fransa özgürmüş

Fransız Bakan h​elal gıda reyonlarından rahatsızlığını açıklamıştı.
Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar
Gündem

Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar

İzmir’de meydana gelen depremin ardından birçok bina hasar görürken bazıları ise yıkıldı. Afetin ardından evlere olan talep artarken, bazı ev sahipleri kira fiyatlarını yükseltti.
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı
Gündem

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Adıyaman'da sosyal medya hesabından deprem sonrası provokatif paylaşım yapan Yusuf S. tutuklandı.
Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Hayat

Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.