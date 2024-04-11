Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan soykırım saldırılarını sürdürüyor. Bölgeye insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum eden terör devleti, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşatıyor.

Tüm dünyadan gelen ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, ekonomik olarak ise ciddi bir darboğazın eşiğinde. Ülkede yer alan küresel markalar, yaşananlar sonrasında İsrail'den çekilme ya da küçülme kararları almayı sürdürüyor.

Samsung, İsrail'deki yatırımlarını geri çekiyor: 70 start up proje kapatılıyor

Buna son örnek Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu. Firmanın küresel yatırımlarını tek çatı altında birleştiren Samsung Next, İsrail'deki 70 start up (girişim) projesini kapatma kararı aldı.

Samsung, terör devleti İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası oluşan güvensizlik ortamı ve kar marjındaki ciddi düşüşü gerekçe olarak gösterdi.

BDS Hareketi'nin internet sitesinde yer alan habere göre; Samsung'un karı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 56 azaldı.

Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi kısaca BDS'nin internet sitesinde yer alan haber.

Uzmanlara göre; İsrail'deki siber güvenlik de, son 5 yılın en düşük seviyesinde.

İsrail'de iflasın eşiğine gelen McDonald's restoranlarını hükümet satın alıyor

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın İsrail'deki restoranları, Gazze'de katliam yapan işgalci İsrail askerlerine bedava yemek dağıtması nedeniyle boykot listesinin başını çekiyor.