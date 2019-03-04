Sanayi Bakanlığı'ndan KOBİ'lere dijitalleşme desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lere dijitalleşme desteğini açıkladı.

Bakan Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek" dedi.

Varank, "Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde" açıklamasında bulundu.

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