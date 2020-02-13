Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

Varank'tan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 artmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

📈Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı!



Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.

Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz.#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/Jzmd1lga4s — Mustafa Varank (@varank) February 13, 2020

Bakan Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık" ifadelerini kullandı.