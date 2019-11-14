Ekonomi Sanayide 1 yıl sonra bir ilk En yüksek seviyeye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi eylül ayında arttı

Sanayide 1 yıl sonra bir ilk: En yüksek seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere sanayi üretimi beklentilerin üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Eylül ayı verisi ile sanayi üretimi yıllık bazda Ağustos 2018'den beri ilk kez yükselirken, Temmuz 2018'den beri de en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Otomotiv üretim
Foto/arşiv: Otomotiv üretim

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı.

Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

  • Beklenti yıllık bazda % 3.3 artıştı. Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık % 2.8, yıllık % 3.6 oranında gerilemişti.

Türk şirketler için 36 milyar dolarlık fırsat
FOTOĞRAF 14
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TMB ev sahipliğinde, Katar’ın Bayındırlık Yönetimi (Ashghal) Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi’nin başkanlığındaki heyetin katılımı ile 13 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da “Türkiye-Katar İnşaat Forumu” gerçekleştirildi.
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Forumun açılış konuşmasını yapan TMB Başkanı Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 126 ülkede yaklaşık 400 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje üstlendiklerini belirtti ve bu projelerin dörtte birinden fazlasının Orta Doğu ülkelerinde olduğunu vurguladı.
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Toplantıda konuşan Al-Emadi de, “2030 vizyonları çerçevesinde Katar’daki mevcut altyapı güncellerken, eksik altyapıları da tamamlıyoruz. Biz Ashghal projelerinde buna önem veriyoruz. Katar’a mal satabilmek için 3 haftalık kayıt ve onay süreci gerekiyor. Türk şirketlerinin daha hızlı kayıt olabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.
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Katar’da Türk inşaat sektörü için gelecek 4 yıllık dönemde 36 milyar dolarlık potansiyel bulunuyor.
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Katar’da son dönemde müteahhitlik firmalarımızca üstlenilmiş projeler içinde dikkat çekenler:
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Al Khor Otoyol Projesi, Tekfen İnşaat
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Doha Metrosu Golden Line Projesi, STFA ile Yapı Merkezi ortak girişimi
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Hamad Uluslararası Havaalanı Yolcu Terminali Binası, TAV ile Taisei ortak girişimi
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Al-Rayyan Yol Projesi, Doğuş İnşaat ile Onur Taahhüt ortak girişimi
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Kuzey Yolu Projesi, Tekfen İnşaat
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Qatargas Projesi, Gama İnşaat
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Masaieed Limanı, STFA
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Lusail City Projesi (Altyapı İnşaat İşleri Paket 4), Yüksel İnşaat ile Midmac İnşaat ortak girişimi
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2022 Dünya Kupası statlarından Al Thumama Stadyumu Projesi, Tekfen İnşaat
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