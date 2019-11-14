Sanayide 1 yıl sonra bir ilk: En yüksek seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 azaldı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,4 azaldı.

Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

Beklenti yıllık bazda % 3.3 artıştı. Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık % 2.8, yıllık % 3.6 oranında gerilemişti.