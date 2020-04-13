Ekonomi Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 yükseldi.

Haber Merkezi AA
Sanayi üretimi arttı.
Sanayi üretimi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

  • Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 10,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 yükseldi.

Sanayi üretiminde aylık değişimler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta yıllık yüzde 7,9 artmasını bekliyordu.

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