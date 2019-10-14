Ekonomi Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 düşüş gösterdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 düşüş gösterdi

Türkiye'de sanayi üretimi, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,6, aylık bazda yüzde 2,8 düştü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi üretimi açıklandı.
Sanayi üretimi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 düşüş gösterdi. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Aylık bazda yüzde 2,8 düşüş yaşandı

Aylı bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

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