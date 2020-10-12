Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 09:40 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 09:41 DHA