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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Özel sektör yatırımları artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!

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