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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ''Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur'' açıklamasında bulundu. Somali'ye solunum cihazı yardımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Varank, ''Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak'' dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur.

(Somali'ye solunum cihazı yardımı) Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz.

Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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