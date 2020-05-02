Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak

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5 isimli adamın ‘korona’ isyanı: Başına gelmeyen kalmadı

Antalya’da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciriyle yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan Ersin Akbaş’ın başı bu sefer korona virüsle belada. Maddi sıkıntıda olan Akbaş, isim probleminin devam ettiğini bu yüzden de e-Devlet üzerinden bin TL’lik pandemi sosyal yardıma 3 kez başvurmak zorunda kaldığını söyledi. Olumlu bir sonuç alamadığını belirten Akbaş, ”Korona gelsin, alsın beni götürsün” diyerek yaşadıklarına isyan etti.