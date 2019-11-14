Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Türkiyeyi altın sektöründe öncü yapmak istiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'yi altın sektöründe 'öncü' yapmak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'yi altın sektöründe 'öncü' yapmak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz. (Koza Altın İşletmeleri AŞ) Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Türkiye dünyanın altın üreticisi ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Türkiye dünyanın altın üreticisi ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak buradaki üretim faaliyetlerine ilişkin, yetkililerden bilgi aldı. Varank, daha sonra madenin döküm tesisinde incelemelerde bulundu ve tesisteki işçilerle altın dökümü yaptı.

Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Varank, burada patlatma işlemini gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı.

Bakan Varank'a Kaymaz Altın Madeni ziyaretinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, Koza Altın İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş ve Kaymaz Altın Madeni İşletme Müdürü Kemal Öcal da eşlik etti.

Devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı
EKONOMİ
Devlet güvencesi 150 bin liraya çıktı

Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 30'u Koza'dan

Varank, Türkiye'nin dünyanın altın üreticisi ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Koza Altın'ın Türkiye'de önemli altın üretim tesisleri bulunduğunu belirten Varank, "Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu gerçekleştiriyorlar. Eskişehir Kaymaz'daki tesisleri gezdik. İlk defa altın madeni tesisini gezmiş olduk. Biraz da gündemdeki tartışmalardan dolayı bu süreçleri bizzat gelip görmek istedim. Gerçekten etkileyici ve çevre anlamında da bütün hassasiyetler gözetilerek üretim yapılıyor." diye konuştu.

Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
FOTOĞRAF 27
Title
Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti.
Title
Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle ''Türkiye Cumhuriyeti 1341'', arka yüzünde ise ''Ankara 23 Nisan 1336'' yazısı bulunuyordu.
Title
22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı.
Title
İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu.
Title
Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor.
Title
Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor.
Title
Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu.
Title
“ALTIN PARAYA 5 EKİM 1925’TE GEÇEBİLDİK” <br> <br> İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, DHA)ya darphane ve Cumhuriyet altının tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Title
Altın paranın bu anlamda önemi madeni para ve kıymetli maden, en önemli değer ölçüm aracı olarak kıymet-i harbiyesi var. diyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi: Cumhuriyeti aslında 29 Ekim 1923’te kurduk. Fakat hemen cumhuriyet döneminde altın para basamadık...
Title
Madeni para ve kağıt para devam ediyordu ama altın paraya 5 Ekim 1925’te geçebildik. Bu tarihte ilk 5 liralık bu Cumhuriyet Altın parası ortaya çıktığı zaman. Bu günkü ziynet eşyası olarak adlandırılan şey ise sonra ortaya çıktı 1950’lere doğru. 1938’lerde yine yeni bir form kazandı...
Title
Biz Osmanlı’dan cumhuriyete geçerken parada da bir süreklilikten söz ediyoruz ama ilk altın paranın cumhuriyetin kuruluşunda 2 yıla yakın sonraki bir dönemde darphane tarafından basıldığını biliyoruz. Çünkü iktisatta ve ekonomik hayatta süreklilik esas...
Title
İslam tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde de, Mekke Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimlerin ve Sasani paralarını kullanıyor. Bizans altın para sistemine, Sasaniler gümüş para sistemine sahip. Bu iki sistemi Müslümanlar uzun süre kullanıyorlar...
Title
Müslümanlarda da ilk parayı Hz. Ömer bastı. Bu ekonomik sistemde malın değerini ölçen objektif bir ölçü varsa altın en önemlisidir. Osmanlı altını, altının kendisi de değerli olduğu için çok acele etmeye gerek yok. Yeni rejim de bunda 2 yıl bir sorun görmedi.”
Title
“TARİHİMİZDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KURUM” <br> <br> “Darphane aslında para basma merkezi” diyen Bulut, “Osmanlı’nın klasik dönemine kadar gider. Yeni dönemlerde de ilk Avrupa yakasındaki modern darphanenin daha sonra yeri değiştirildi...
Title
Para basma bir egemenlik simgesi yani darphane çok önemsenen bir yerdir. Bizim özellikle Avrupa bölgesinden gelen madenlerin işlenip buralara yani darphane üzerinde paraya döndürülmesi, Osmanlı’nın da son derece önemsediği yeni Cumhuriyet rejiminde de yeni darphaneye taşınma zaman aldı...
Title
Bu kurumların bizim para ve finans tarihimizde önemli yerleri var. Hem madeni paraların, altın ve gümüş paraların basılması, bunların karşılığında Osmanlı liralarından, cumhuriyet lirasına geçmiş olması...
Title
Merkez Bankası’nın 1930’lu yıllarda kurulması ama öncesinde para işleri bu darphane üzerinde deruhte ediliyor. Kurum tarihimizde son derece önemli bir kurum” diye konuştu.
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Title
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni
Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut anlattı.


"Devlete geçmesiyle yüzde 220 kar etti"

Koza Altın'ın 2016'da TMSF yönetimine geçtiğini anımsatan Varank, şunları kaydetti:

  • "Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Hem altın dökümünü izledik hem de madenlerde patlatmalara şahitlik ettik. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor."

Varank, çevresel duyarlılığa önem verdiklerini vurgulayarak, sadece üretimin değil, çevreye gösterilecek hassasiyetin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olduğunu dile getirdi. Bakan Varank, "Herkes bu tesisleri gezebilir, buradaki işlemlerin nasıl çevreye duyarlı bir şekilde yapıldığına, azami hassasiyetin gösterildiğine herkes şahitlik edebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğuna dikkati çeken Varank, "Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 10,8 ton altın üretilmesi hedefleniyor

Faaliyetlerini TMSF'ye bağlı sürdüren Koza Altın, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'de bulunan toplam 5 madende üretim gerçekleştiriyor.

Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmenin, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmesi hedefleniyor. Şirketin TMSF'ye devrinden sonra karının yüzde 219'u geçtiği, öz kaynaklarının ise yüzde 124 artışa ulaştığı belirtiliyor.

Koza Altın tarafından devlete ödenen vergilerin de şirketin devrinden itibaren yüzde 127 artarak, geçen yıl 336,6 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği kayıtlarda yer alıyor.

Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
FOTOĞRAF 13
Title
Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla dedi.
Title
Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi kutlama ve törenlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı.
Title
Akraba ve yakınlarının kutlama ve törenlerine katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların hediye tercihi, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince değişti.
Title
Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı.
Title
55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu.
Title
Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından Metehan Demirci, Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor...
Title
Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi dedi.
Title
'HAREKETLİLİK ARTACAK': Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var...
Title
Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak diye konuştu.
Title
GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI: Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar dedi.
Title
SAHTE ALTINLARA DİKKAT: Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır...
Title
Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır diye konuştu.
Title
Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın
Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu.


Kiracıya kötü haber

Kiracıya kötü haber

​Zamanında ödenmeyen ev kirasına yasal faiz uygulanıyor.
Eşine yurt dışı yasağı

Eşine yurt dışı yasağı

Ölü bulunan eski İngiliz ajanının eşi ikinci kez ifade vermişti.
1 Aralıktanitibaren zorunlu

1 Aralık'tan
itibaren zorunlu

​Kış lastiği değiştirme ücreti 60 TL'den başlıyor.
Trump'a aynen takdim ettim

Trump'a aynen takdim ettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektup sorularına yanıt verdi.
Belirtisi olmayabilir

Belirtisi olmayabilir

​İlerleyici ve henüz tam şifası yok.
Dipsiz Göl'deki<br>kazının sırrı

Dipsiz Göl'deki
kazının sırrı

15'inci Apollinaris lejyonunun altın küpü aranmış.

TSK ve MİT'ten <br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Metina'da 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Türkçe konuşmalara verdiği tepki çözdü

Türkçe konuşmalara verdiği tepki çözdü

​Kılık değiştirip bombalı saldırı için Türkiye'ye gelen teröristin verdiği koordinatta bulundu.

Devler takip edecek

Devler takip edecek

İki İngiliz ekibi, milli maçta Merih'i izleyecek.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
1 yıl sonra bir ilk

1 yıl sonra bir ilk

​Temmuz 2018'den beri de en yüksek seviyeye çıktı.
Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

​Zabıtalardan seyyar satıcılara biber gazlı elektroşoklu müdahale.
'Delikanlı' arıyoruz

'Delikanlı' arıyoruz

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.
Hiçbir lider<br> Erdoğan kadar istediğini alamadı

Hiçbir lider
Erdoğan kadar istediğini alamadı

​Erdoğan-Trump görüşmesi ABD medyasında.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.