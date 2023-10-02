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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin 195 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:25 . 2/10/2023 Pazartesi
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre; temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 66 milyar 258 milyon 399 bin 641 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 823 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.


Öte yandan sabit yatırım tutarı 485 milyon 367 bin 122 lira olan ve 894 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 240 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 773 milyon 680 bin 385 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 430 oldu.


Öte yandan en yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 5 milyar 100 milyon lira ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye hizmetleri (Kadıköy-Kaynarca-Sahiba Gökçen ile Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı araç temini) kapsamında düzenlenirken bu yatırıma KDV istisnası sağlandı.



#Resmi Gazete
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Temmuz 2023
#yatırım teşvik belgesi
42 dakika önce
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