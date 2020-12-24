Ekonomi Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Sayaçların tamir ve ayar ücretleri belirlendi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

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Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 16,9 lira ve 24 lira olacak.

Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti tek fazlı sayaçlar için 16,9 lira, üç fazlı sayaçlar için 19,7 lira olarak uygulanacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 18,9 ile 564,3 lira arasında değişecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

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