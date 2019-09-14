Ekonomi Sanayi ve teknolojide 2023 stratejisi açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve teknolojide 2023 stratejisi açıklanacak

Sanayi ve teknolojide 2023 stratejisi açıklanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni 18 Eylül'de açıklayacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenlerinin anlatılacağı stratejide, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik politikalar yer alacak.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yapacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yapacak.

Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 18 Eylül'de açıklanacak.

  • Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritası belirlendi. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlandı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenleri paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Bakan Varank tarafından 18 Eylül'de Ankara'da bulunan MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenlerinin anlatılacağı stratejide, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik hedefler yer alacak.

Ülkenin küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejide, kritik teknolojilerde atılım sağlanmasına yönelik politikalar da duyurulacak.

Sanayide büyüme hedefi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda, sanayileşme politikalarına yönelik önemli adımlar atılacağı açıklanmıştı.

Sanayinin odak sektör olarak belirlendiği planda, yerli üretimin artırılması hedeflenirken sanayinin hızlandırılması öngörülmüştü.

İmalat sanayi odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılmasıyla teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar sayesinde sanayinin yıllık ortalama yüzde 5,7 büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonunda değişim yaşanarak sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yüzde 24,2'ye çıkarılması hedeflenmişti.

Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
EKONOMİ
Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı

Dev projelerde yerli kripto para kullanılacak
EKONOMİ
Dev projelerde yerli kripto para kullanılacak
Çinin İHAsı uçamadı biz rekor kırdık

Çin'in İHA'sı
uçamadı biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Nöbet büyüyor:30 aile evladını bekliyor

Nöbet büyüyor:
30 aile evladını bekliyor

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Deprem<br>anı kamerada

Deprem
anı kamerada

Çankırı 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.
Türk dizileri <br>dünyayı ele geçirdi

Türk dizileri
dünyayı ele geçirdi

​2023'te gelir 1 milyar doları bulacak
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Soruşturmada 223 astsubay için gözaltı kararı çıktı.
Tüm Türkiye'de<br>aranıyordu

Tüm Türkiye'de
aranıyordu

170 bin kişiyi dolandırmıştı, İzmir'de yakalandı.
Şartlar açıklandı

Şartlar açıklandı

2 bin komiser yardımcısı ile 500 polis alınacak.
Ankara'ya getirildi

Ankara'ya getirildi

Üzerinde 51 kilo ağırlığında altından elbise var.
'İstemeden oldu'

'İstemeden oldu'

15 kez bıçakladı, 'pes' dedirten bir savunma yaptı.
'Tanımıyorum' dedi<br>soruşturma açıldı

'Tanımıyorum' dedi
soruşturma açıldı

​Uyuşturucu kaçakçıları ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
Yıldırım<br>yangın çıkardı

Yıldırım
yangın çıkardı

​Hem havadan hem de karadan müdahale edildi.
O anları anlattılar

O anları anlattılar

​MİT TIR'ları ihanetinin tüm bilinmeyenleri Yeni Şafak'ta.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.