Ekonomi Sanayide çarklar dönüyor Yıllık bazda yüzde 2,5 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide çarklar dönüyor: Yıllık bazda yüzde 2,5 arttı

Sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

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Haber Merkezi AA
Sanayide çarklar dönüyor: Yıllık bazda yüzde 2,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

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