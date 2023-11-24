Sanayide kapasite kullanımı artıyor: Kasım ayında yüzde 78'e çıktı

Ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son günler. Ödemelerin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.