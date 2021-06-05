Ekonomi Hayvanı şarbon hastalığına yakalanan çiftçiye tazminat ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hayvanı şarbon hastalığına yakalanan çiftçiye tazminat ödenecek

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklik sonrası şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında tazminat ödenecek.

Haber Merkezi AA
Şarbon hastalığı için hayvan sahiplerine tazminat ödenecek
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceği, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanı hükme bağlandı.

Düzenleme kapsamındaki hastalıklar arasına şarbon da eklendi. Buna göre, şarbondan dolayı yerel kıymet takdir komisyonunca belirlenen miktarlar üzerinden ve yönetmelikteki esaslara göre hayvan sahiplerine tazminat ödenecek.

Tazminat tutarı, şarbon hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü oranında olacak.

Şarbon hastalığının resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esas oluşturacak.

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