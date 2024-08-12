Satın aldığı sıfır kilometre araç 'kazalı' çıktı: Bayi değiştirmek yerine 'tamir edelim' diyor

“Bu arabayı sıfır olarak 3 Temmuz'a satın aldım. Aldığım gibi arabayı ekspertize götürdüm. Ekspertizde bana arabamın bagaj kapağının sök tak olduğunu, tampon demirinin kaynaklı ve değişen olduğunu belirttiler. Daha sonrasında cam fitilinde oynama ve bozulma görüldüğünü söylediler. Ben de bunları kendi gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Daha sonrasında arabayı aldığım bayiye hemen yarım saat içerisinde, bana teslim ettikleri gün müracaatta bulundum. Bayi bu arabaya ekspertiz yapmak istedi. Götürdüm, onlar da ekspertiz yaptı. Benim dediğim şekilde, aynı şekilde arabanın boyasında kusurlarının olduğu, tampon demirinin değişen olduğu, ellerinde bulunan yine bu aynı marka, aynı model, aynı paket aracın, onun tampon demirinin siyah kaynaksız olup, benim tampon demirinin gri ve kaynaklı olduğu tespit edildi. Daha sonrasında bayi Ford Otosan Araç Üretim Fabrikası'na mail attı. Mailde biz değişim talebimizi ilettik. Daha sonrasında gelen mailde bana bu arabanın değişim talebimi reddettiklerini söylediler. Benden sıfır araç kusursuz araç parası aldılar. Ben bu arabaya 2 milyon 180 bin lira para verdim. Dolayısıyla bu arabaya bana söyledikleri şey, arabanı getir, çiziklerini pasta cila atalım, arabanın cam fitilini değiştirelim, bu bagaj kapağını söktüğün kısmına da fabrikadan böyle olduğuna dair yazı verelim dediler. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana bu arabayı satarken bu arabada herhangi bir kusur yok, sıfır araçtır diye sattılar“