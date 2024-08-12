Satın aldığı sıfır kilometre araç 'kazalı' çıktı: Bayi değiştirmek yerine 'tamir edelim' diyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan, İzmir'de bulunan Ford Arkas bayiinde bir minibüs satın aldı. Bayiden aracı teslim alan Arslan bazı parçalardan şüphelenerek aracı yarım saat içinde özel bir ekspertize kontrol ettirdi. Araçta arka bagajın sök tak yapıldığı, arka tampon demirinin kaynaklanarak değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine Furkan Arslan tekrar aynı gün bayiye gelerek durumu bildirdi ve bir tespitte orada yapıldı. Bunun üzerin Ford Merkeze bilgi verildi.
Fort yetkilileri sıfır satılan aracı yenisi ile değiştirmek yerine tamir yapmayı önerdiler. Furkan Arslan'da bu öneriyi kabul etmedi.
3 Temmuz'dan bu yana sıfır kilometre aldığı ayıplı aracının yenisi ile değiştirilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.