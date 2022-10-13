Ekonomi Savaş nedeniyle güzergah değiştiren TIRlar Gürcistan sınırına yığıldı 8 kilometrelik kuyruk oluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savaş nedeniyle güzergah değiştiren TIR'lar Gürcistan sınırına yığıldı: 8 kilometrelik kuyruk oluştu

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Tır kuyruğunun 8 kilometreyi bulduğu gümrük kapısındaki sürücüler, tuvalet ve çöp bidonunun olmayışına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Savaş nedeniyle güzergah değiştiren TIRlar Gürcistan sınırına yığıldı: 8 kilometrelik kuyruk oluştu
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi.

Türkiye’nin artan ihracatı ve Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar sebebiyle Karadeniz’deki bazı limanların kullanılamaması, taşımacılığı karayoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri ise, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi.

Almanya’dan gelerek Tiflis’e giden tır sürücüsü Cengiz Oğuzhan, gümrük kapısına ulaşmak için bazen günlerce beklediklerini söyleyerek, "Burada en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tuvaletlerin olmayışı. Seyyar da olsa buraya tuvalet koyulmasını istiyoruz. Burada çöp bidonları istiyoruz. Ortalık çöpten geçilmiyor. Yazık değil mi bu araziye? Çöp bidonu olsa bu hale gelmez. Arazi tamamen çöp yığını haline gelmiş" dedi.

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