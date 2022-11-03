Savunma sanayi tedarikçi buluşmaları Teknopark Ankara’da gerçekleşti

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Teknopark Ankara iş birliğiyle gerçekleşen “Teknopark Ankara Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşmaları” etkinliği savunma sanayinin ana yüklenicisi olan “ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, MKE, TÜBİTAK SAGE, TEI, BMC, FNSS “firmalarının üst düzey yetkililerinin katılımları, Teknopark Ankara’da faaliyet gösteren tedarikçi firma girişimcilerin katılımı ve sunumları ile Teknopark Ankara Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve savunma sanayii ana yüklenicilerinin tedarik yönetimi sunumlarının yanı sıra ikili iş birlikleri için görüşmeleri yapıldı.

GİRİŞİMCİ RUH VE DİNAMİZM ARTACAKTIR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin “Firmaların bu tür etkinliklerde bir araya gelmesi girişimci ruh ve dinamizmi artıracaktır” dedi. Gültekin; 30 yıllık üretim geçmişi ve tecrübesine sahip olan İvedik OSB sanayicimizin AR-GE yaparak ürünlerini katma değeri yüksek milli ürünler haline gelebilmesi ve nitelikli üretim ekosistemine dâhil olabilmesi adına İvedik OSB’nin tam göbeğinde Teknopark Ankara’yı kurduk. 2017 yılı itibarıyla faaliyete geçen teknoparkımız, 250 nitelikli teknoloji firması, yüzde yüz doluluk oranı ve 1000’in üzerinde projeye ise ev sahipliği yapmaktadır. Teknoparkımızda yürütülen projelerin yüzde 70 oranında savunma sanayi odaklı projelerden oluşmaktadır.

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'FİRMALARIMIZIN UFKU GENİŞLEYECEK'

Gültekin, “Türk savunma sanayisinin güzide kurumlarının, ana yapısı savunma sanayi olan Teknopark Anakaramızda ağırlamak ve firmalarımızı bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılacak olan ikili görüşmelerin girişimci firmalarımızın ufkunu genişleteceğini ve büyümelerinde katkı sağlayacağını ifade ederek bu tür etkinliklerin yapılması savunma sanayinin alt yapısına sahip girişimci ve AR-GE firmalarımızın teşvik edici itici güç olacaktır dedi

Teknopark Ankara Hakkımızda

Ankara Teknopark TGB Yönetici A.Ş. 10 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile TGB alanı olarak ilan edilmiş ve 9 Eylül 2014 tarihinde ise şirket kurulumu gerçekleşmiştir. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı (%95 hisse) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (%5 hisse) ortaklığıyla kurulan Teknopark Ankara iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etap için 2014-2015 yılı arasında bölgenin imar-ruhsat alma çalışmaları tamamlanmış ve inşaat süreci Mayıs 2017 de tamamlanarak, girişimcilerin hizmetine açılmıştır.

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Yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Teknopark Ankara, başlıca savunma ve havacılık, elektronik, medikal, makine, ve yazılım teknolojileri alanlarında ar-ge ve tasarım faaliyetleri yürüten 150’nin üzerinde girişimci firma ile 200’ün üzerinde devam eden proje sayısı ile $13.671.246 ihracat rakamını aşmıştır.

Endüstriyel üretime yönelik altyapısı ve bulunduğu konum bakımından 14 Bin den fazla işletmenin bulunduğu Organize Sanayi Bölgelerinin merkezinde yer alan Teknopark Ankara, hem proje yürütücüsü girişimciler için hem de sanayicilerimiz için yeni fırsatlar yaratarak işbirlikleri sağlamaya devam ediyor.