Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda gösterdiği ilerleme birçok ülkenin dikkatini çekerken, bu alandaki öncü ülkeler iş birliği için sıraya girdi. Geçen hafta 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) gövde gösterisi yapan Türk şirketlerinin başarısı İngiltere ve Güney Kore gibi savunma teknolojilerinde ileri durumdaki ülkelerin beğenisini kazandı. İngiltere İhracat Bakanı Malcolm Offord, IDEF'23 Fuarı’na katıldığını ve oradaki İngiliz şirket ve KOBİ'lerin Türk firmalarla birlikte çalıştığını ifade etti.

Malcolm Offord

DAHA FAZLA İNGİLİZ YATIRIMI

Savunma sanayisindeki İngiliz KOBİ'ler ve Türk üreticilerin birbiriyle oldukça iyi ilişkide içinde olduğunu belirterek Bakan Offord "Sanayi üretiminde işbirliği yapıyorsak, bunun bir sonraki doğal adımı daha fazla yatırım yapmaya başlamak olacaktır. Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı göreceğimizi umuyorum. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ta deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgili birçok Türk yatırımcıyla ilginç bir seminer geçirdim" diye konuştu.

Park Jin

ALTAY TANKI EN GÜZEL ÖRNEK

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini söyleyerek, “Karşılıklı güven olmadan işbirliğinin mümkün olmadığı savunma sanayinde, Kore'den temin edilen güç grubu donanımlı Altay tankının teslim töreni, bu yılın nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi” dedi.

IDEF’23 FUARI’NDA GÖVDE GÖSTERİSİ

İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF’23) ziyaret ettiğini ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü belirten Park, şöyle devam etti:

“İki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirlikleri hakkında görüştük. Kore ve Türkiye arasında Altay zırhlı araç ve K9 gibi güzel işbirliği örnekleri var. Bu yıl fuara katılan Pungsan, I3system, FS gibi Kore savunma sanayi firmalarının gösterdiği ilgi de yüksekti. Kore ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin geleceği parlaktır ve mevcut durumda aktif şekilde süren kara kuvvetleri arasındaki işbirliğinin deniz kuvvetlerine kadar genişlemesini ümit ediyorum.”

Mart 2023 itibarıyla Koreli şirketlerin Türkiye’deki kümülatif yatırımının yaklaşık 3,8 milyar ABD doları olduğunu aktaran Park, bu yatırım miktarının istikrarlı şekilde arttığını dile getirdi.







