Savunmada Ar-Ge'ye güçlü destek: Kritik projeler karara bağlandı

SİHA'lara F-16 mühimmatı geliyor: Hem düşük maliyetli hem de hedef hassasiyeti yüksek

Türkiye, yerli ve milli sistemlerle donattığı İHA ve mühimmatlarında yeni bir sayfa daha açtı. Gökyüzünde 49 saat kalabilen Aksungur İHA tarafından atılan TEBER kit güdümlü mühimmat, hedefi tam isabet vurdu. Bu durum Türk Hava Kuvvetlerinde devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki neden? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, gelişmelerin perde arkasını anlattı.

