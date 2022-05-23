Sebze ve meyvede fiyatların düşeceği tarih belli oldu: Yarı yarıya ucuzlayacak

Verimli tarım ovalarıyla Türkiye’nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana’da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı.

Hasat ile birlikte fiyatlarda düştü. Yaklaşık 3 hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor.

Ayrıca halde şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan satılıyor.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yaptığı açıklamada, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi.

REKLAM

Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir. Şuanda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1 buçuk liradan taze soğan ise 3 buçuk liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde onun da fiyatı düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek” diye konuştu.

Antalya’daki seralarda hasat edilen karpuzun kilogram fiyatının 8 liradan 3 liraya düştüğünü aktaran Mahsun Doğan, “Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak ve fiyat daha da düşecektir. 8-9 liradan satılan salatalık şuanda 1 liraya alıcısı yok” dedi.

MARULU 1 LİRADAN SATAMIYORUZ

Ayrıca Başkan Mahsun Doğan, marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulu halde 1 liraya satamadıklarını da söyledi. Ayrıca Doğan, denetimlerin sıkılaşması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer denetim olursa vatandaşlar daha ucuza sebze ve meyve tüketebilirler. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. 2 hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şuan 8 liradan satılan domates 2 hafta sonra 4 liraya düşecek. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek” ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 11 Japonya’da Kei Car diye adlandırılan mini otomobillere olan ilgi her geçen gün biraz daha artarken, büyük otomotiv devleri de bu ilgiden payını almak için acele ediyor.<br><br> Japonya’nın en önemli otomotiv şirketlerinden biri olan Nissan, bir süredir Kei Car sınıfına giren bir araç üzerinde çalıştığını ve aracın yakın zamanda satışa sunulacağını söylüyordu.<br><br> Japon şirket bugün itibariyle sözünü tuttu ve yeni mini elektrikli aracı Nissan Sakura’yı resmen tanıttı.<br><br> Nissan Sakura’nın boyutlarına baktığımız zaman 3395 mm uzunluğa, 1475 mm genişliğe ve 1655 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz.<br><br> Her ne kadar yüksekliği bir tık fazla olsa da geri kalan ölçütleri bir mini araç için oldukça ideal boyutlarda. Üstelik tamamen elektrikli motora sahip olan Nissan Sakura’nın 4 kapılı olduğunu da hatırlatalım.<br><br> Tamamen elektrik enerjisiyle çalışan bu araçta 47kW’lık bir elektrik motoru bulunuyor ki bu motor da 63hp güç ve 195 Nm tork üretebiliyor.<br><br> Maksimum hızı 130km olan araç tek bir şarj ile 180 km’ye kadar yol alabiliyor.<br><br> Otomobilin sahip olduğu donanımlar arasında ProPILOT Park (otomatik park) gibi sürücü yardımcı sistemleri, 7 inç dijital gösterge ekranı, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, navigasyon ve otomatik klima var.<br><br> FİYATI NE KADAR?<br><br>Şu an için sadece Japonya’da satışa sunulan Nissan Sakura’nın fiyatının 2.333.100 yenden yani yaklaşık 300.000-TL’den başladığı duyuruldu.<br><br> Nissan minik canavarı 'Sakura'yı tanıttı: Özellikleri ve fiyatı belli oldu Japonya'nın en önemli otomotiv şirketlerinden biri olan Nissan, yeni mini otomobil modeli olan Nissan Sakura'yı resmen tanıtarak satışa sundu. 2022 Nissan Sakura, küçük boyutlarıyla şehir içi mobilite için güzel bir alternatif olacak. İşte yeni Nissan Sakura özellikleri ve fiyatı...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artışları konusunda düzenleme için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” dedi.<br> Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi. “3 bakanlık çalışma başlattı”<br><br>Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, “Bizim, Borçlar Kanunu’nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor... Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye’de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var. Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı’yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz... Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var... Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” diye konuştu. Ev kiralarına yeni düzenleme: Üç bakanlık bir araya geldi düğmeye bastı Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 Memurların ek gösterge sorunun çözüme kavuşmasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlar için yapılacak çalışmaların 5 adımda sonuçlanması hedefleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre EYT için son olarak kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde ise 9 bin gün formülü öne çıktı. <br><br> 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor.<br><br> EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen bir formüle göre de erkeklerin 25 yıllık (9.000 gün), kadınların da 20 yıllık (7.200 gün) prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.<br><br> PRİMİ EKSİK OLANLAR NE YAPACAK?<br><br>Burada iki seçenek öne çıkıyor. Birincisi bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. <br><br>İkincisi ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor. Ancak farklı talepler de var. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor.<br><br>Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak konusu. Bu durumda stajını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek. Bir diğer talep de esnaf ile ilgili. 4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ediyor.<br><br> MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?<br><br>Bazı Avrupa ülkelerinde kesintili emeklilik modeli uygulandı. Bu modele göre, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranda kesinti yapılıyor.<br> Bu kesintiyi emeklilik yaşı dolduğunda kaldıran uygulamalar da bulunuyor. Bu formüllerin bizde uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.<br> EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?<br><br>Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor. YAŞ ŞARTI AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR Mİ?<br><br>Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi formüller de seçenekler arasında. Bir yaş sınırı konulması da söz konusu olabilir.<br><br>Örneğin; daha önce '50 yaş sınırı' gündeme gelmişti. KISMİ EMEKLİLİĞE ETKİSİ OLUR MU?<br><br>Kısmi emeklilikte; ilk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi şartlarından hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. <br>Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmalarda yeni formüller gündeme geliyor. Son olarak kadınlarda 7 BİN 200, erkeklerde ise 9 BİN 000 gün formülü öne çıkıyor. EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte EYT ile ilgili yaşanan son gelişmeler...



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder