Seçimlerde promosyon ürünlerine 2 milyar lira harcanacak

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, AA muhabirine, sektör olarak birçok ürün grubunda geniş ürün portföyüne sahip olduklarını söyledi.





Geçmişte eşantiyonlarla işe başlayan sektörün, kurumsal hediye ve tanıtım ürünleri boyutuna geldiğini belirten Yücetürk, seçimlerde de hem partilerin hem milletvekili aday adaylarının kendi tanıtımlarını yapmasında en önemli aracın promosyon ürünleri olduğunu bildirdi. Yücetürk, "Promosyon sektörü için seçim dönemleri işlerimizin en yoğun olduğu dönemlerdir. Özellikle seçime son bir ay kala sektörümüz daha da yoğunlaşıyor. Birçok ürün grubuyla seçim döneminde partilere ve milletvekili aday adaylarına hizmet veriyoruz. Bu dönemde en çok bayrak, şapka, anahtarlık, kalem ve baskılı çanta gibi ürünler tercih ediliyor." dedi.





Yücetürk, promosyon ürünlerinin, partilerin ve milletvekili aday adaylarının tanıtımlarındaki önemine işaret ederek, promosyon harcamalarının yapılacak seçimlerde sektöre 2 milyar lira civarında katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.





- "Bayrak üretiminde üç vardiya çalışılıyor"





Seçim dönemlerinin vazgeçilmez promosyon ürününün bayrak olduğuna dikkati çeken Yücetürk, "Şu anda bayrak üretimi yapan üye firmalarımız üç vardiya olarak çalışıp normal kapasitelerini üç kat artırmış durumda. Ayrıca ek kapasiteler oluşturarak talebi karşılamaya çalışıyorlar. Pazarlamada en önemli amaç görünür olmaktır. Seçim döneminde de araç ve bina giydirmesi, poster gibi promosyon ürünlerine talep çok fazla artmaktadır." diye konuştu.

Yücetürk, sektörün, üzerine baskı yapılabilen bütün ürünleri kapsadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:





"Sektörde çeşitlilik çok fazla lakin promosyon sektörünün seçim dönemine verdiği ürünler seçim atmosferine ve şartlara uygun olarak belirleniyor. Klasik şapka, kalem, çanta ve tişört gibi ürünler yanında, ev hanımlarına yönelik plastik tepsiler ve ev gereçleri de öne çıkıyor. Özellikle son yıllarda iletişimin önemi artmaktadır. Bu nedenle özellikle teknolojik ürünler artık promosyon sektörünün vazgeçilmezi olup, seçim dönemlerinde de tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Özellikle powerbank ve USB'ler bu dönemde en çok tercih edilmeye başlanan teknolojik ürünler olarak ön plana çıkıyor."

- Kısıtlı zamanda, yoğun üretim





Milletvekili olmak isteyenlerin, partilerin harcaması dışında kendi bireysel seçim harcamalarını da yaptığına işaret eden Yücetürk, parti genel merkezlerinin ise daha çok toplu alım gerçekleştirdiğini söyledi. Yücetürk, satın alınan ürünler adet bazında yüksek olduğu için fiyat açısından en uygun alımın yapılabildiğini dile getirerek, "Bu dönemde üye firmalarımız belli kampanyalar oluşturarak hem indirimler gerçekleştiriyor hem de aday adaylarına fiyat ve ödeme konusunda kolaylık sağlıyor." ifadesini kullandı.





Yücetürk, sektördeki ürünlerin kişi ya da kuruma özel hazırlanması nedeniyle üretimle ilgili önceden planlama yapılamadığını belirtti. Bu nedenle gelen siparişlerin anlık olarak işleme alındığını ve belli zaman kısıtı içinde tamamlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:





"Kısıtlı zaman içinde çok ciddi adetlerde üretim yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda üye firmalarımız çözüm adına, üç vardiya şeklinde 24 saat aralıksız üretim yapıyor. Artık pek çok ürün Türkiye'de üretilmektedir. İthal ürün grubunda ise sadece teknolojik ürünler yer alıyor. Ana tüketilen ürün grupları Türkiye'de yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretiliyor."











