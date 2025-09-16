Sedan Togg'un fiyatı 1 milyon 878 bin TL

Togg, Münih’teki IAA Mobility 2025’te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihazı T10F’i Türkiye’de satışa sundu. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F, kullanıcıların ilgisine sunuldu. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. Aracın başlangıç fiyatı V1 standart menzilde 1 milyon 878 bin lira olarak belirlendi. Uzun menzilli T10F V1 RWD, 2 milyon 188 bin TL'ye, T10F V2 RWD ise 2 milyon 363 bin TL'ye satılıyor.

200 BİN LİRAYA 12 AY SIFIR FAİZ

Togg, T10F V2 için yeni bir finansman paketini de devreye aldı. Bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 için kurumsallarda 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatifi var.

5 FARKLI RENK SEÇENEĞİYLE GELDİ

Togg T10F yeni renk seçeneklerine de kavuştu. Araç, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken, Mardin’in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.

28 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

Togg T10F, Türkiye pazarına 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten seçenekle girdi. İki farklı batarya seçeneğine sahip aracın menzili de V1’de 52,4 kWh batarya ile 350 km, V2’de de 88,5 kWh batarya ile 623 km olarak hesaplanmış. T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Uzaktan güncelleme özelliklerine de sahip. Araçta, yedi adet hava yastığı sunulurken, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler de var.

Hızlı teslim stokları tükendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin hızlı teslim stoklarının tükendiğini duyurdu. TOGG'un NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.







