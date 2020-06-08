Şehir oteline ilk Kovid-19 sertifikası: Ankara Newpark Hotel müdürü Esengil alınan önlemleri anlattı

Daha önce otellerin aldığı sertifika Ankara’da Newpark Hotel’e verildi. Otelde aldıkları tedbirlere ilişkin bilgi veren otelin Genel Müdürü Gökhan Esengil, otele giriş çıkışlarda ateş ölümü yapıldığını, yine otele gelen kişilere ve bavullara dezefektan sıkıldığını ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiğini anlattı. Ayrıca misafir oda kartlarının özel olarak kaplatılıp tek kullanımlık olarak verildiğini söyleyen Esengil, odalar temizlendikten sonra hijyen makinesiyle dezenfekte edildiğini, ardından geliştirdikleri sistemle kapıları özel olarak mühürlediklerini ve misafirlerin kullanımına sunduklarını belirtti.