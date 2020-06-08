Şehir oteline ilk Kovid-19 sertifikası: Ankara Newpark Hotel müdürü Esengil alınan önlemleri anlattı

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Oval Ofis'te kapışma: Beyaz Saray’da bir kabadayı var, ona karşı bir kabadayı lazımdı

Polisin George Floyd’u boğarak öldürmesinden sonra patlak veren gösteriler ABD’de yönetimi de sarsıyor. New Yorker dergisine göre Oval Ofis’te protestoculara karşı askeri görevlendirmek isteyen Trump ile buna karşı çıkan Genelkurmay Başkanı Milley arasında sert tartışma ve bağrışma yaşandı. Kavgayı aktaran yetkili, “Beyaz Saray’da bir kabadayı var, ona karşı bir kabadayı lazımdı” yorumunu yaptı. Sonuçta, Washington’a 10 bin asker isteyen Trump bu talimatını uygulatamadı.