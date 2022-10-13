Ekonomi Şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imzalanacak protokolle aktif ücretsiz seyahat kartı bulunan şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, indirimli seyahat edecek. Protokolle, engellilerin indirimli uçak biletlerini elektronik ortamda alabilmelerine de imkan sağlanacak.

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Haber Merkezi AA
Şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanacak
THY uçağı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanacak protokolle, ücretsiz seyahat kartı aktif olan tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla biletlerin internet üzerinden alınabilmesini öngören protokol imzalanacak.

İstanbul'da yarın düzenlenecek törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, protokole imza atacak.

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Protokolle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim uygulanması, bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında KamuNet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, protokolle sağlanan haklardan yararlanmak isteyen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat kartlarının aktif yani "evet" durumunda olması gerekiyor. Seyahat kartlarının aktiflik durumu "evet/hayır" şeklinde THY ile paylaşılacak.

Halen 210 bin 826 hak sahibinin ücretsiz seyahat kartı bulunuyor.

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Engellilere de kolaylık sağlanacak

Protokolde öngörülen indirim uygulaması, veri paylaşımına ilişkin teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından yürürlüğe girecek.

Protokolde, halen uçak biletlerinde iç hatlarda yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hatlarda yüzde 25 oranında indirimden yararlanan engelli kimlik kartı sahiplerine kolaylık sağlayacak düzenleme de yer alacak.

Mevcut uygulamada indirimli uçak bileti almak isteyen engellilerin bu haktan yararlanabilmek için seyahat acentesine gitmesi gerekiyor. Protokolle, engellilerin indirimli uçak biletlerini elektronik ortamda alabilmelerine imkan sağlanacak.

Türkiye'de engelli kimlik kartı sahibi toplam 1 milyon 245 bin 275 kişi bulunuyor.

Ücretsiz seyahat kartı sahipleri, halihazırda demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

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