Ekonomi Şeker pancarı alım fiyatı yüz güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şeker pancarı alım fiyatı yüz güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da açıkladığı şeker pancarı alım fiyatı, ve kota üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Fiyatların bir önceki yıla göre %27,7 oranında artmasıyla yüzü gülen çiftçi, mazot, gübre ve sulama maliyeti konusunda da çalışma yapılmasını istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Konya’da gerçekleştirilen bir toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada şeker pancarı üreticisini sevindirdi. Erdoğan, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasını yapacakları düzenleme ile yüzde 2,5 olarak uygulayacaklarını ve şeker pancarı alım fiyatını 235 liradan 300 liraya çıkardıklarını müjdeledi. Şeker pancarı alım fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 27,7 oranında arttırılması üreticinin yüzünü güldürdü. Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, geçen yıl pancarın tonunun 235 liradan alındığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamasının çiftçileri mutlu ettiğini belirten Geyik, fiyat artışından tüm üreticilerin memnun kaldığını söyledi.

Tamer Geyik

GEYİK: ÇİFTÇİ MEMNUN

Özelleştirilen Erzincan Şeker Fabrikası yetkilileriyle de görüştüğünü anlatan Geyik, şunları kaydetti: "Fabrika yetkilileri, daha önce pancar alımları için 280 lira taban fiyat belirlediklerini kamuoyuna duyurmuşlardı. Ancak belirlenen fiyatın, devletin belirleyeceği fiyatın altında olması halinde, bunu devletin belirlediği orana yükselteceklerini söylemişlerdi. Üreticilerimiz tarladaki pancarı hasat ederek fabrikaya teslim edecek. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çiftçileri memnun etmiştir."

ÜRETİM ARTACAK

Pancar üretim merkezlerinden biri olan Konya Ovası'nda çiftçilerin merakla açıklanacak fiyatı beklediğini aktaran Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ise, “Beklediğimiz fiyatı aldık. Son dönemde artan girdiler, çiftçinin cebine fazlasıyla dokunuyordu. Böylelikle verilen fiyat, pancar üreticisine rahat nefes aldıracaktır" diye konuştu. Kağnıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeker kotalarının yeniden düzenleneceği ve nişasta bazlı şeker oranını bu yılın sonunda yüzde 2,5'e kadar indirileceği müjdesinin de üretici ve tüketiciyi memnun ettiğini söyledi. İlave 1,5 milyon ton pancar kotasının üretimi artıracağını belirten Kağnıcıoğlu, "Bu anlamda da çiftçimiz geleceğe umutla bakıyor. Ürün deseninde kazançlı alternatifler çoğalıyor. Fiyat ve üretimin artacak olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

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ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLDU

Hürrempalangası köyü Muhtarı ve Pancar Grubu Başkanı Özgür Toprak da, "Belirlenen fiyat, pancardaki 16 polar oranının üzerindeki ürünler için geçerli. Bizler açıklanan fiyatın tabandan başlamasını rica ediyoruz. Bu fiyat 16 polar oranının altından başlasa daha iyi olacak ve çiftçilerimize daha büyük destek sağlanacak. Açıklanan fiyat gerçekten çok iyi. Bu yıl önemli bir artış yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GİRDİ MAALİYETİ İÇİN DE DESTEK BEKLİYORLAR

Çiftçilerden Turan Acar da fiyat artışından çiftçilerin memnun olduğunu bildirerek, mazot, gübre ve sulama maliyeti konusunda da çalışma yapılmasını istediklerini dile getirdi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de yapılan yatırımların kentin geleceğine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya için son derce önemli yatırım ve organizasyonların da müjdesini verdiğini anımsattı.

ÜRETİCİ PİYASADA EZDİRİLMEDİ

  • Recep Konuk
  • PANKOBİRLİK de yaptığı açıklama ile üretici ortakları adına Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti. Pancarın depolanamayan, ürün olduğunu hatırlatan ve bu nedenle üreticinin tek alıcılı sistemde mağdur olmaması için özelleştirme sonrası en önemli hususlardan birinin pancar fiyatının devlet tarafından belirlenmesi olduğunu vurgulayan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama ile pancar hasadının başlamasına kısa bir süre kala pancar üreticisinin ne olacak endişesini ortadan kaldırdı, açıkladığı 300 liralık alım fiyatı ile pancar üreticisini piyasaya da ezdirmedi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında çiftçiye de müjde verdi. Erdoğan 'Pancar alım fiyatını bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz' dedi.
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