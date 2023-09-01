Sektör temsilcileri Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesinden memnun: Konuttaki spekülatif fiyat artışları önlenecek

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Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı almış ve konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Gayrimenkul satış sektörünün temsilcileri, yaptıkları açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, bu düzenlemeyle birlikte ilk olarak spekülatif fiyat artışlarının önüne geçileceğini söyledi.
- Akdoğan, "İkinci olarak da piyasayı manipüle edenlerin bu manipülasyonlarına izin verilmemesi amaçlanıyor. Uygun fiyatlı sahte ilanla kapora dolandırıcılığı yapanların engellenmesi, bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve şeffaflık sayesinde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bu adımlar atıldı" diye konuştu.
Sektörün de tüketicilerin de böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Akdoğan, bu konuları Ticaret Bakanlığı'na yaptıkları ziyaretlerde dile getirdiklerini hatırlattı.
"Uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi"
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan da emlak listeleme sitelerinin, piyasa rekabetine halel getirmeyecek şekilde hizmet vermelerini sağlamak amacıyla getirilen düzenlemeyi olumlu değerlendirdiklerini söyledi.
- Bu düzenlemenin özellikle ikinci el portföy çalışması yapan gayrimenkul müşavirlerinin uzun süredir beklediğini dile getiren Özcan, "Bu çerçevede, yetkisiz müşavirlik dönemi sona ermiş olacak. Diğer yandan kabul etmek gerekir ki bu adım ilan siteleri için ek iş yükü demek ve bu da maliyet artışı getireceğinden, ilan sitelerinin hizmet fiyatlarının artması anlamına geliyor ki emlak müşavirleri olarak, günümüzün zor ekonomik koşullarında bu hiç istemeyeceğimiz bir şeydir." diye konuştu.
- Özcan, bu tür düzenlemelerin son derece yerinde olduğunu ancak kamuoyunun bu tür konularda genelde habersiz olabildiğini kaydederek, Ticaret Bakanlığı'nın kamu spotları ile bilinçlendirme çalışması yapmasının önemine de işaret etti.
"Piyasa denetimi artırılmalı"
İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi (İstebKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan ise piyasanın kanayan yarası emlak ilanları konusunda Ticaret Bakanlığı'ndan bir "neşter müdahalesi" geldiğini söyledi.
"Sahte ilan dolandırıcılıklarının önüne geçilmesine katkı sağlayacak"
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de taşınmaz ve ikinci el araç satışına ilişkin yayımlanan yeni düzenlemeyle, sahte ilanla yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.
- "Özellikle, taşınmaz ve araç satışlarında sahte görseller kullanılarak yapılan kapora dolandırıcılıklarının önlenmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına yapılan alım satım işlemler yoluyla ortaya çıkan kayıt dışılığı (vergi kaybı) önleme açısından olumlu buluyoruz. Tüketiciler, web sitelerinde satışa konulan her bir araç ve taşınmaza ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olduğuna emin olmalıdır. Bu bakımdan, ilana aracılık eden web sitelerine de doğrudan sorumluluk yüklenmelidir. Düzenlemenin taviz verilmeden uygulanmasını bekliyoruz."