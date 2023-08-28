Bağcılar ticaret fuarında yerini aldı

Turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektöründeki firmaların yanı sıra, kamu kurumları, üniversiteler, ticaret odaları ile yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak. Orta Doğu ülkelerinden gelecek satın almacılar ile Türk firmalarını bir araya getirecek fuarda Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İş adamlarımız ile uluslararası iş adamlarını bir araya getirerek Bağcılar’daki iş hacmini daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.