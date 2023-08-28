|
Gündem

Bağcılar ticaret fuarında yerini aldı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan TRADEF Türkiye Ortadoğu Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı 31 Ağustos- 03 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektöründeki firmaların yanı sıra, kamu kurumları, üniversiteler, ticaret odaları ile yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak. Orta Doğu ülkelerinden gelecek satın almacılar ile Türk firmalarını bir araya getirecek fuarda Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İş adamlarımız ile uluslararası iş adamlarını bir araya getirerek Bağcılar’daki iş hacmini daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.



#Bağcılar Belediyesi
#Teknoloji
#Fuar
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 27 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)