Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız' vurgusu: Piyasa başıboş denetimsiz değildir

"Hizmetler ihracatında da dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Hizmet ihracatında da yüzde 2,5 yakın dünya payını artırma hedefi güdüyoruz. İstihdam çok önemli, gençlerimizle iş bulmaya devam, mecburuz ve büyümeye mecburuz. İç piyasada Ticaret Bakanlığı olarak stokçuluk ve fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız. Kasa ve raf fiyatları arasında tüketiciyi aldatmaya çalışanlara karşı kesinlikle müeyyideler, yaptırımlar, cezalar uygulanmaya devam ediyoruz. Kars'ta dahil bütün Türkiye çapında gıda marketlerde, otoda bu devam ediyor. Son sözüm olarak dün gece resmi gazetede yayımlanan 2 adet yönetmelik değişikliğimiz oldu. Taşınmaz, yani emlak piyasasında ve ikinci el oto satışlarında sahte isimlerle ve sahte araçla olmayan şeyleri satmaya çalışmak, tüketiciyi aldatmaya çalışmak gibi uygulamalara karşı ilan sitelerini de sorumlu tuttuğumuz ve buna uyulmadığı takdirde maddi cezaların uygulanacağı yeni bir yönetmelik değişikliği yaptık. Amacımız sadece ve sadece ticareti, adil, haklı ve tüketicileri kaybettirmeyecek, tüketicileri aldatmayacak şekilde yapılmasını sağlamaktır. Piyasa başıboş değildir, denetimsiz değildir, hükümet ve devlet görevinin başındaydı."