Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Fırsatçılık yapmak isteyenlere alan vermemeye kararlıyız' vurgusu: Piyasa başıboş denetimsiz değildir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama yaptı.
İl programları dolayısıyla Kars'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindekilerle Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret edip, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, partililerle toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Polat, daha sonra katıldığı Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğündeki "Ekonomi STK'ları ve İş İnsanları Buluşması"nda, yarın Ardahan'da modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılışını yapacaklarını söyledi.
Kars esnafına 30 milyon lira destek müjdesi
Kars'taki küçük esnaf ve sanatkarlara toplam 30 milyon liralık bir desteğin verileceğini müjdeleyen Bolat, diğer bakanlıkların da Kars'a ciddi yatırımları olduğunu ve bunların da takipçisi olduklarını belirtti.
Hükümet olarak önceledikleri konulardan bahseden Bolat, "Tabii hükümet olarak önceliğimiz şunlar, birincisi enflasyonla mücadele. Kamunun bu konuda çok önemli reform tedbirleri var. Önümüzdeki hafta orta vadeli 3 yıllık program OVP açıklanacak. Türkiye ekonomisinin yeni çıpası orta vadeli program olacak. Hepinizin orta vadeli programdaki hedefleri, refah önerilerini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Orada Türkiye'nin 3 yıl içinde başlıca makroekonomik göstergeleri de hangi hedeflere ulaşacağının tahminleri ve yol haritası yer alacak." ifadelerini kullandı.
Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığına işaret eden Bolat, bu süreçteki krizin Türkiye tarafından dünyada en iyi şekilde yönetildiğini dile getirdi.
Bu ve benzeri olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyüdüğüne işaret eden Bolat, şöyle konuştu:
"Depremden dolayı ihracatta 8,5 milyar dolarlık şu ana kadar bir kayıp yaşadık"
Bolat, bu süreçte Türkiye'nin yüzde 4 civarında bir büyüme yakalamasının sevindirici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Ocak 2020'ye göre 4 milyona yakın yeni istihdam meydana getirdik. 4 milyon insanımıza iş bulduk ve milli gelirimizi 906 milyar dolara, kişi başına milli gelirlerimizi 10 bin 655 dolara çıkardık. İhracatımızı da bu zor dönemde bile 254 milyar dolara, geçen yıl itibarıyla taşımayı başardık. Bu yıl dünyada emtia fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Zengin gelişmiş ülkelerin taleplerinde büyük bir gerileme var. Çin'in bile ihracatı ve ithalatında yüzde 14-17 geçen ay bir düşme gerçekleşti. Buna rağmen biz ihracat seviyemizi koruyoruz, son 12 ay itibarıyla 253-254 milyar dolar seviyesindeyiz. Pazartesi günü ağustos ayı ihracat rakamını açıklayacağız. Şubat ayı kayıp bir aydı. Deprem olunca ihracatımız 6-6,5 milyar dolar azaldı. O ay geçen yılın aynı ayına kıyasla şubattan ağustosa kadar deprem bölgesinde 2,5 milyar dolar ihracat kaybımız var. Yani depremden dolayı ihracatta 8,5 milyar dolarlık şu ana kadar bir kayıp yaşadık."
"Tüketiciyi aldatmaya çalışanlara cezalar uygulanmaya devam ediyoruz"
Teknolojik, katma değeri yüksek ürünlerde ihracat hedeflerinin olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
Toplantı daha sonra basın kapalı devam etti.