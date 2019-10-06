Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Günlük 950 bin kişiyi taşıyan metrobüsten yıllık 165 milyon dolar gelir elde ediliyor

2007 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veren Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de önem taşıyor.



