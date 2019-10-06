Ekonomi Selçuk Bayraktar Akıncının yeni test görüntülerini yayınladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test görüntülerini yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, “Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor’da at bin, ok at, güreş tut inşallah” notu ile paylaştı.

Haber Merkezi IHA
Baykar Makine Teknik Müdürü Bayraktar, Akıncı İHA'nın test görüntülerini yayınladı.
Baykar Makine Teknik Müdürü Bayraktar, Akıncı İHA'nın test görüntülerini yayınladı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni test görüntülerini yayınladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, “Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor’da at bin, ok at, güreş tut inşallah” notu ile paylaştı.

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