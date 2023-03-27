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Ekonomi

Selçuk Bayraktar müjdeyi paylaştı: İlk uçuşuna gün sayıyor

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.

09:19 . 27/03/2023 Pazartesi
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Bayraktar TB3 - Selçuk Bayraktar

Bayraktar TB3 - Selçuk Bayraktar

BAYKAR
Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Bayraktar TB3
'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımında,
"Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor"
ifadelerini kullandı.


#Selçuk Bayraktar
#BAYKAR
#Bayraktar TB3
17 dakika önce
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