Ekonomi Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu "SİHA ve İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2’de deneniyor" notu ile paylaştı.

Haber Merkezi IHA
AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor.
AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, "S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2’de deneniyor. Sen de, 7/24 SİHA ve İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı
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Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Güvenli Bölge'ye konuk oldu. Bayraktar, GZT takipçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yayında en korkutucu İHA denemesini ilk kez anlattı.

Selçuk Bayraktar: 10-15 sene içinde 'Uçan Araba' geliyor
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Selçuk Bayraktar: 10-15 sene içinde 'Uçan Araba' geliyor
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