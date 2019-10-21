Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu "SİHA ve İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2’de deneniyor" notu ile paylaştı.

Haber Merkezi 21 Ekim 2019, 11:35 Son Güncelleme: 21 Ekim 2019, 11:41 IHA