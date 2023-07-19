Sermaye Piyasası Kurulu'ndan beş kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı cezası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ile BAE arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda bir dizi sektörde anlaşma yapıldığını belirten Bakan Şimşek, "BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız." ifadelerini kullandı.