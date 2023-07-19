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Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan beş kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 Temmuz 2023-18 Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla beş kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

22:33 . 19/07/2023 الأربعاء
AA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beş kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK açıklamasına göre, kurul, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 3 Temmuz 2023-18 Temmuz 2023 döneminde gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 5 kişi hakkında 20 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.



#SPK
#Sermaye Piyasası Kurulu
#Geçici İşlem Yasağı
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