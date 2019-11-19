Seyahat acentelerine yapay zeka teknolojisi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin geçtiğimiz ay başlayan dev projesi TÜRSAB Rota’nın ödeme altyapısında iyzico’nun yapay zekalı teknolojileri kullanılacak. Bu iş birliğinin Türkiye turizm sektöründe büyümeye önemlibir katkı sunması bekleniyor.

SEKTÖRÜ CANLANDIRIR

TÜRSAB Rota Projesi’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, iyzico ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri bu projenin, iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli

Firuz Bağlıkaya

bir adım olduğunu vurguladı. Projenin seyahat acentelerinin birbirleriyle olan bağlarını güçlendireceğini söyleyen Bağlıkaya, “TÜRSAB Rota projemiz sayesinde seyahat severlere kültür, yat, sağlık, doğa, gastronomi ve kış turizmine kadar, ülkemizdeki tüm turizm türlerinde en iyi hizmeti sunmak konusunda fırsat yaratıyoruz. Sektörümüzü güçlendirmek, yerel kalkınmayı ve ekonominin canlanmasını sağlamak da bu yolda boynumuzun borcu. İş birliği, bize güven veriyor” dedi.